https://1prime.ru/20250204/ekspert-854647788.html

Эксперт оценил риски установки VPN-сервиса на Android

Эксперт оценил риски установки VPN-сервиса на Android - 04.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил риски установки VPN-сервиса на Android

Установка бесплатного VPN-сервиса на устройства с операционной системой Android имеет больше рисков, чем с iOS, поскольку в первом случае в отличие от Apple... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T07:37+0300

2025-02-04T07:37+0300

2025-02-04T08:08+0300

технологии

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москва

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лаборатория касперского

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Установка бесплатного VPN-сервиса на устройства с операционной системой Android имеет больше рисков, чем с iOS, поскольку в первом случае в отличие от Apple есть возможность в массовом порядке скачать приложения из сторонних источников - Telegram-канала, браузера или онлайн-форума, заявил РИА Новости руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов. "С Android-устройствами рисков больше, потому что там есть возможность в массовом порядке скачать и установить приложения из сторонних источников. На iOS такой возможности нет", - сказал он, комментируя установку бесплатных VPN-сервисов на смартфон. Однако эксперт добавил, что для iOS киберугрозы тоже существуют. Так, пользователи при скачивании приложений могут столкнуться с подделками, маскирующимися под легитимные программы, а также с фишинговыми ресурсами, мимикрирующими под различные бренды в магазине приложений. При этом, по его словам, с компьютером на Windows риски так же высоки, как и со смартфонами на Android. Браузерные плагины могут красть данные, пароли и аккаунты, если под их видом распространяются зловреды, например, стилеры (крадут конфиденциальную информацию), объяснил Галов. Если скачивать любые приложения из официальных магазинов, то киберриски значительно меньше, там есть модерация. При этом в России риск скачать зараженное приложение возникает не только при установке решений для шифрования трафика, но и например приложений, удаленных из официальных международных магазинов приложений. Люди начинают искать альтернативные версии на просторах интернета, где нет модерации и можно скачать с этим приложением что угодно - от майнера до мобильного банковского троянца, которые крадут деньги, передают злоумышленникам данные, сказал эксперт. Он объяснил, что VPN – это не софт, VPN – это сервис. Чаще всего провайдеры используют данные пользователей бесплатных VPN для маркетинговых целей: они собирают статистику посещений сайтов и перепродают рекламодателям. "Кажется, что это не страшная угроза, а проблема приватности, этим далеко не всех можно напугать, на это многие согласны", - отметил представитель компании. Однако в последнее время часто пользователи могут скачать сторонний APK-файл и установить его на свое устройство, если реклама обещает им, что он будет работать вечно, без регистрации и смс. Это большой риск, утверждает эксперт, ведь таким образом злоумышленники могут распространять зараженные приложения. Нужно понимать, что VPN может использоваться как технология шифрования информации, она действительно предоставляет некоторый уровень безопасности передачи данных, на корпоративном уровне ее использование обязательно для доступа извне к внутренним корпоративным ресурсам.

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технологии, россия, москва, apple, лаборатория касперского