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Эксперты рассказали, как беспилотники снизят число ДТП в России - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, как беспилотники снизят число ДТП в России
Эксперты рассказали, как беспилотники снизят число ДТП в России - 04.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как беспилотники снизят число ДТП в России
Массовое внедрение беспилотных автомобилей в России позволит снизить количество ДТП на дорогах почти до нуля, говорится в исследовании консалтинговой компании... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T00:18+0300
2025-02-04T00:18+0300
бизнес
технологии
россия
рф
владимир путин
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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Массовое внедрение беспилотных автомобилей в России позволит снизить количество ДТП на дорогах почти до нуля, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнёры", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Массовое внедрение беспилотников может сократить аварийность на дорогах практически до нуля, спасая жизни и снижая расходы, связанные с устранением последствий ДТП… Около 88% ДТП происходят из-за человеческих ошибок, и внедрение автономного транспорта может предотвратить тысячи аварий, спасти жизни и сэкономить стране 635 миллиардов рублей ежегодно. Уже при замене 25% традиционного автопарка на беспилотники уровень аварийности заметно сократится", - говорится в исследовании. Кроме того, развитие беспилотных автомобилей будет стимулировать и развитие смежных высокотехнологичных отраслей, таких как сенсорика, электроника и программное обеспечение. Это усилит конкурентные позиции России на мировом рынке, а также создаст новые рабочие места. "Вместе с тем AV не смогут устранить все дорожно-транспортные происшествия и связанные с ними расходы. Какое-то время беспилотные автомобили будут делить дороги с обычными ТС, управляемыми водителями, что сохраняет риск появления человеческого фактора", - отмечается в исследовании. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу снижения смертности в ДТП на дорогах в 1,5 раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года.
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192
40
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бизнес, технологии, россия, рф, владимир путин
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
00:18 04.02.2025
 
Эксперты рассказали, как беспилотники снизят число ДТП в России

"Яков и Партнёры": беспилотники снизят число ДТП в России почти до нуля

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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Массовое внедрение беспилотных автомобилей в России позволит снизить количество ДТП на дорогах почти до нуля, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнёры", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Массовое внедрение беспилотников может сократить аварийность на дорогах практически до нуля, спасая жизни и снижая расходы, связанные с устранением последствий ДТП… Около 88% ДТП происходят из-за человеческих ошибок, и внедрение автономного транспорта может предотвратить тысячи аварий, спасти жизни и сэкономить стране 635 миллиардов рублей ежегодно. Уже при замене 25% традиционного автопарка на беспилотники уровень аварийности заметно сократится", - говорится в исследовании.
Кроме того, развитие беспилотных автомобилей будет стимулировать и развитие смежных высокотехнологичных отраслей, таких как сенсорика, электроника и программное обеспечение. Это усилит конкурентные позиции России на мировом рынке, а также создаст новые рабочие места.
"Вместе с тем AV не смогут устранить все дорожно-транспортные происшествия и связанные с ними расходы. Какое-то время беспилотные автомобили будут делить дороги с обычными ТС, управляемыми водителями, что сохраняет риск появления человеческого фактора", - отмечается в исследовании.
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу снижения смертности в ДТП на дорогах в 1,5 раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года.
 
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