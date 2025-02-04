https://1prime.ru/20250204/eksport-854672412.html
Сразу три страны с начала года нарастили поставки сливочного масла в Россию
Сразу три страны с начала года нарастили поставки сливочного масла в Россию - 04.02.2025, ПРАЙМ
Сразу три страны с начала года нарастили поставки сливочного масла в Россию
Азербайджан, Уругвай и Аргентина с начала 2025 года нарастили поставки сливочного масла в Россию на фоне снижения импорта белорусского масла в 1,8 раза,... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T20:30+0300
2025-02-04T20:30+0300
2025-02-04T20:31+0300
экономика
масло
поставки
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82673/93/826739379_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_c72bd5aff7b5156ada4430c82e68660d.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Азербайджан, Уругвай и Аргентина с начала 2025 года нарастили поставки сливочного масла в Россию на фоне снижения импорта белорусского масла в 1,8 раза, сообщает Россельхознадзор. "Россельхознадзор по данным ФГИС "ВетИС" с начала 2025 года фиксирует снижение в 1,8 раза поставок сливочного масла из Белоруссии в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем увеличение экспорта сливочного масла в РФ наблюдается со стороны Азербайджана, Уругвая и Аргентины", - говорится в сообщении. Как сообщается, в январе текущего года из Белоруссии в Россию было ввезено 5,6 тысячи тонн сливочного масла, тогда как в январе 2024 года импорт составлял 10,2 тысячи тонн. Отмечается, что на фоне ситуации с Белоруссией почти в четыре раза вырос ввоз сливочного масла из Азербайджана. В январе 2025 года из этой страны поступило 940 тонн, за аналогичный период прошлого года было поставлено 240 тонн. Согласно сообщению, экспорт сливочного масла нарастил Уругвай. В январе этого года ввезено 649 тонн, в январе 2024 года - 150 тонн. Из Аргентины в январе 2025 года поставлено 200 тонн сливочного масла, тогда как за аналогичный период прошлого года было импортировано 50 тонн. Кроме того, наблюдается снижение ввоза пищевого куриного яйца из Белоруссии в Россию. Так, в январе текущего года ввезено 62,1 миллиона штук, в январе прошлого года было поставлено 68,3 миллиона штук куриных пищевых яиц.
https://1prime.ru/20250202/rossija-854607782.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82673/93/826739379_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_4c822e2658dc9c53beac76959e55f16e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
масло, поставки, россия
Экономика, масло, поставки, РОССИЯ
Сразу три страны с начала года нарастили поставки сливочного масла в Россию
РСХН: Азербайджан, Уругвай и Аргентина нарастили экспорт сливочного масла в РФ
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Азербайджан, Уругвай и Аргентина с начала 2025 года нарастили поставки сливочного масла в Россию на фоне снижения импорта белорусского масла в 1,8 раза, сообщает Россельхознадзор.
"Россельхознадзор по данным ФГИС "ВетИС" с начала 2025 года фиксирует снижение в 1,8 раза поставок сливочного масла из Белоруссии в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем увеличение экспорта сливочного масла в РФ наблюдается со стороны Азербайджана, Уругвая и Аргентины", - говорится в сообщении.
Как сообщается, в январе текущего года из Белоруссии в Россию было ввезено 5,6 тысячи тонн сливочного масла, тогда как в январе 2024 года импорт составлял 10,2 тысячи тонн.
Отмечается, что на фоне ситуации с Белоруссией почти в четыре раза вырос ввоз сливочного масла из Азербайджана. В январе 2025 года из этой страны поступило 940 тонн, за аналогичный период прошлого года было поставлено 240 тонн.
Россия втрое увеличила импорт сливочного масла из Казахстана
Согласно сообщению, экспорт сливочного масла нарастил Уругвай. В январе этого года ввезено 649 тонн, в январе 2024 года - 150 тонн. Из Аргентины в январе 2025 года поставлено 200 тонн сливочного масла, тогда как за аналогичный период прошлого года было импортировано 50 тонн.
Кроме того, наблюдается снижение ввоза пищевого куриного яйца из Белоруссии в Россию. Так, в январе текущего года ввезено 62,1 миллиона штук, в январе прошлого года было поставлено 68,3 миллиона штук куриных пищевых яиц.