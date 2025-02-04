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Сразу три страны с начала года нарастили поставки сливочного масла в Россию

Сразу три страны с начала года нарастили поставки сливочного масла в Россию - 04.02.2025, ПРАЙМ

Сразу три страны с начала года нарастили поставки сливочного масла в Россию

Азербайджан, Уругвай и Аргентина с начала 2025 года нарастили поставки сливочного масла в Россию на фоне снижения импорта белорусского масла в 1,8 раза,... | 04.02.2025, ПРАЙМ

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экономика

масло

поставки

россия

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Азербайджан, Уругвай и Аргентина с начала 2025 года нарастили поставки сливочного масла в Россию на фоне снижения импорта белорусского масла в 1,8 раза, сообщает Россельхознадзор. "Россельхознадзор по данным ФГИС "ВетИС" с начала 2025 года фиксирует снижение в 1,8 раза поставок сливочного масла из Белоруссии в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем увеличение экспорта сливочного масла в РФ наблюдается со стороны Азербайджана, Уругвая и Аргентины", - говорится в сообщении. Как сообщается, в январе текущего года из Белоруссии в Россию было ввезено 5,6 тысячи тонн сливочного масла, тогда как в январе 2024 года импорт составлял 10,2 тысячи тонн. Отмечается, что на фоне ситуации с Белоруссией почти в четыре раза вырос ввоз сливочного масла из Азербайджана. В январе 2025 года из этой страны поступило 940 тонн, за аналогичный период прошлого года было поставлено 240 тонн. Согласно сообщению, экспорт сливочного масла нарастил Уругвай. В январе этого года ввезено 649 тонн, в январе 2024 года - 150 тонн. Из Аргентины в январе 2025 года поставлено 200 тонн сливочного масла, тогда как за аналогичный период прошлого года было импортировано 50 тонн. Кроме того, наблюдается снижение ввоза пищевого куриного яйца из Белоруссии в Россию. Так, в январе текущего года ввезено 62,1 миллиона штук, в январе прошлого года было поставлено 68,3 миллиона штук куриных пищевых яиц.

https://1prime.ru/20250202/rossija-854607782.html

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масло, поставки, россия