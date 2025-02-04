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Мусоросжигательный завод в Подмосковье будет поставлять энергию с апреля

Мусоросжигательный завод в Подмосковье будет поставлять энергию с апреля - 04.02.2025, ПРАЙМ

Мусоросжигательный завод в Подмосковье будет поставлять энергию с апреля

Завод по энергетической утилизации отходов "Свистягино" в Московской области сможет поставлять электроэнергию со второго квартала 2025 года, сообщили в... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T15:08+0300

2025-02-04T15:08+0300

2025-02-04T15:08+0300

энергетика

промышленность

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дмитрий патрушев

электроэнергия

поставки электроэнергии

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Завод по энергетической утилизации отходов "Свистягино" в Московской области сможет поставлять электроэнергию со второго квартала 2025 года, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Завод "Свистягино" был запущен в декабре прошлого года. "На совещании по итогам осмотра вице-премьеру доложили о ходе работ по аттестации завода. После нее завод получит статус субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности. Согласно графику, "Свистягино" сможет стать поставщиком электроэнергии во втором квартале текущего года", - говорится в сообщении. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в декабре 2024 года поинтересовался у первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, где мусоросжигательные заводы, которые планировалось построить в России, и где деньги, выделенные на их строительство. Мантуров ответил, что заводов должно было быть несколько, в частности, в Татарстане и Московской области, но возникли проблемы, в том числе с технологиями, так как японские коллеги ушли из России. Он добавил, что проблемы уже решены, осталось только достроить заводы. Заместитель главы Минприроды Константин Цыганов заявил, что еще три завода в Подмосковье появятся в 2025 году, предприятие в Казани построят в 2026-м. Энергетическая утилизация бытовых отходов должна стать альтернативой захоронению мусора на полигонах и помочь достигнуть показателей "мусорной" реформы. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема бытовых отходов и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

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промышленность, московская область, москва, дмитрий патрушев, электроэнергия, поставки электроэнергии