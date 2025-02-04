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Электросуда могут стать привычным видом транспорта в регионах - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Электросуда могут стать привычным видом транспорта в регионах
Электросуда могут стать привычным видом транспорта в регионах - 04.02.2025, ПРАЙМ
Электросуда могут стать привычным видом транспорта в регионах
Электросуда в России смогут стать привычным видом транспорта в регионах, которые сегодня уже рассматривают возможности их внедрения на своих акваториях, активно | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T03:42+0300
2025-02-04T03:42+0300
бизнес
россия
москва
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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Электросуда в России смогут стать привычным видом транспорта в регионах, которые сегодня уже рассматривают возможности их внедрения на своих акваториях, активно изучая опыт Москвы, сообщили РИА Новости в верфи Emperium. "Непременно. Регионы активно изучают опыт Москвы и рассматривают возможности внедрения электросудов на своих акваториях. Бассейны рек, озер и водохранилищ предоставляют отличные условия для создания регулярных и прогулочных маршрутов", - ответили в компании на вопрос о том, смогут ли электросуда стать привычным видом транспорта в регионах. Там добавили, что в регионах такой вид судов уже призван обеспечивать прогулочные маршруты для туристов. Кроме того, с развитием технологий электросуда выйдут на рынок скоростных магистральных перевозок и паромного сообщения для повышения транспортной доступности в отдаленных населенных пунктах, считают в компании. Снижение операционных затрат и улучшение экологической обстановки делают их особенно привлекательными для решения социальных задач. "Важно отметить, что развитие электрического водного транспорта в регионах открывает возможности для создания новых рабочих мест, как в судостроении, так и в сфере обслуживания инфраструктуры. Кроме того, это способствует увеличению туристического потока, что дает дополнительный мультипликативный эффект", - заключили в судостроительном предприятии.
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192
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
03:42 04.02.2025
 
Электросуда могут стать привычным видом транспорта в регионах

Emperium: электросуда в России смогут стать привычным видом транспорта в регионах

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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Электросуда в России смогут стать привычным видом транспорта в регионах, которые сегодня уже рассматривают возможности их внедрения на своих акваториях, активно изучая опыт Москвы, сообщили РИА Новости в верфи Emperium.
"Непременно. Регионы активно изучают опыт Москвы и рассматривают возможности внедрения электросудов на своих акваториях. Бассейны рек, озер и водохранилищ предоставляют отличные условия для создания регулярных и прогулочных маршрутов", - ответили в компании на вопрос о том, смогут ли электросуда стать привычным видом транспорта в регионах.
Там добавили, что в регионах такой вид судов уже призван обеспечивать прогулочные маршруты для туристов. Кроме того, с развитием технологий электросуда выйдут на рынок скоростных магистральных перевозок и паромного сообщения для повышения транспортной доступности в отдаленных населенных пунктах, считают в компании. Снижение операционных затрат и улучшение экологической обстановки делают их особенно привлекательными для решения социальных задач.
"Важно отметить, что развитие электрического водного транспорта в регионах открывает возможности для создания новых рабочих мест, как в судостроении, так и в сфере обслуживания инфраструктуры. Кроме того, это способствует увеличению туристического потока, что дает дополнительный мультипликативный эффект", - заключили в судостроительном предприятии.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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