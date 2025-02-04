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Эстония готова отключиться от энергосистемы РФ, заявили в Eesti Energia

Эстония готова отключиться от энергосистемы РФ, заявили в Eesti Energia - 04.02.2025, ПРАЙМ

Эстония готова отключиться от энергосистемы РФ, заявили в Eesti Energia

Эстонский концерн Eesti Energia утверждает, что электростанции, ветряные парки и крупнейшее хранилище энергии в стране готовы к отключению от энергосистемы с РФ | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T19:20+0300

2025-02-04T19:20+0300

2025-02-04T19:20+0300

энергетика

эстония

энергосистема

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Эстонский концерн Eesti Energia утверждает, что электростанции, ветряные парки и крупнейшее хранилище энергии в стране готовы к отключению от энергосистемы с РФ БРЭЛЛ вместе с Латвией и Литвой, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на члена правления компании Кристьяна Кухи. В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). "Все производственные мощности Eesti Energia, предназначенные для этих целей, готовы способствовать плавному переходу Эстонии и всего Балтийского региона к частотной сети континентальной Европы. Я рад, что, несмотря на очень напряженный график, мы смогли подготовить наше крупное хранилище, которое после десинхронизации будет поддерживать стабильность электросистемы и уравновешивать колебания цен на электроэнергию, вызванные нестабильностью производства возобновляемой энергии", - приводит ERR слова Кухи. Уточняется, что в процессе подготовки также используются информационные технологии, такие как виртуальная электростанция, позволяющая активам из портфеля компании участвовать на рынках регулирования частоты. Ранее ERR сообщала, что эстонская энергетическая компания Elering прогнозирует, что после отключения страны от российской энергосистемы поддержание энергосектора будет обходиться Эстонии в 60 миллионов евро в год, часть из которых будет напрямую взиматься с потребителей. В конце января премьер-министр Эстонии Кристен Михал предположил, что во время предстоящего отключения эстонской энергосистемы от России централизованное электроснабжение в республике может пропасть на 72 часа.

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эстония, энергосистема, рф, отключение