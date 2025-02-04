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Эрдоган спрогнозировал усиление борьбы в торговой войне в мире - 04.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эрдоган спрогнозировал усиление борьбы в торговой войне в мире
Эрдоган спрогнозировал усиление борьбы в торговой войне в мире - 04.02.2025, ПРАЙМ
Эрдоган спрогнозировал усиление борьбы в торговой войне в мире
Торговая война в мире будет нарастать, Турция просчитывает риски и предпринимает соответствующие шаги, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T14:56+0300
2025-02-04T14:56+0300
экономика
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 4 фев – ПРАЙМ. Торговая война в мире будет нарастать, Турция просчитывает риски и предпринимает соответствующие шаги, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Сегодня международная система переживает болезненный период. Геополитическая борьба идет уже не так, как раньше. Мы следим за последними дебатами. Борьба в торговой войне будет нарастать. В таком болезненном контексте Турция просчитывает риски и предпринимает соответствующие шаги. Мы пересматриваем нашу дорожную карту в области экономики и торговли и согласовываем наши среднесрочные и долгосрочные цели", - заявил турецкий лидер, выступая на заседании по продвижению национальной стратегии занятости. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
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турция, реджеп тайип эрдоган
Экономика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган
14:56 04.02.2025
 
Эрдоган спрогнозировал усиление борьбы в торговой войне в мире

Эрдоган: торговая война в мире будет нарастать, Турция просчитывает риски

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Владимир Астапкович
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АНКАРА, 4 фев – ПРАЙМ. Торговая война в мире будет нарастать, Турция просчитывает риски и предпринимает соответствующие шаги, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Сегодня международная система переживает болезненный период. Геополитическая борьба идет уже не так, как раньше. Мы следим за последними дебатами. Борьба в торговой войне будет нарастать. В таком болезненном контексте Турция просчитывает риски и предпринимает соответствующие шаги. Мы пересматриваем нашу дорожную карту в области экономики и торговли и согласовываем наши среднесрочные и долгосрочные цели", - заявил турецкий лидер, выступая на заседании по продвижению национальной стратегии занятости.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
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