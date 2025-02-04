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В ЕК заявили, что ЕС готов к возможному вводу пошлин в США
В ЕК заявили, что ЕС готов к возможному вводу пошлин в США - 04.02.2025, ПРАЙМ
В ЕК заявили, что ЕС готов к возможному вводу пошлин в США
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подготовился к возможном вводу пошлин на импорт европейских товаров в США, будет проводить... | 04.02.2025, ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подготовился к возможном вводу пошлин на импорт европейских товаров в США, будет проводить прагматичную политику и вести переговоры, если возникнет такая необходимость.
"Во-первых, я могу сказать, что мы готовы, это очень важно. Другой важный элемент заключается в прагматизме, быстром реагировании, проведении дискуссий и переговоров при необходимости", - сказала она по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе.
Кроме того, по ее словам, лидеры европейских стран подчеркнули важность провести работу внутри союза для усиления конкурентоспособности, производительности. "Давайте сосредоточимся на этом. Это даст нам достаточно сил", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины на товары из Евросоюза, поскольку Брюссель, как он выразился, ужасно относится к Вашингтону.
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Экономика, Мировая экономика, Брюссель, США, ВАШИНГТОН, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС
В ЕК заявили, что ЕС готов к возможному вводу пошлин в США
Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС готов к возможному вводу пошлин на импорт в США
БРЮССЕЛЬ, 4 фев - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подготовился к возможном вводу пошлин на импорт европейских товаров в США, будет проводить прагматичную политику и вести переговоры, если возникнет такая необходимость.
"Во-первых, я могу сказать, что мы готовы, это очень важно. Другой важный элемент заключается в прагматизме, быстром реагировании, проведении дискуссий и переговоров при необходимости", - сказала она по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе.
Кроме того, по ее словам, лидеры европейских стран подчеркнули важность провести работу внутри союза для усиления конкурентоспособности, производительности. "Давайте сосредоточимся на этом. Это даст нам достаточно сил", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины на товары из Евросоюза, поскольку Брюссель, как он выразился, ужасно относится к Вашингтону.