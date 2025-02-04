Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС трижды оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу - 04.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250204/fas-854660958.html
ФАС трижды оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу
ФАС трижды оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу - 04.02.2025, ПРАЙМ
ФАС трижды оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк за три случая размещения ненадлежащей рекламы, сообщает ведомство. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T14:27+0300
2025-02-04T14:27+0300
бизнес
банки
альфа-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/82729/53/827295369_0:0:3027:1702_1920x0_80_0_0_7252cae1865bf13cfeac2a7cc4cedd52.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк за три случая размещения ненадлежащей рекламы, сообщает ведомство. "ФАС трижды оштрафовала Альфа-банк за размещение ненадлежащей рекламы. Банк вновь привлекли к ответственности за нарушения в рекламе", - говорится в сообщении ФАС. Уточняется, что, во-первых, кредитная организация распространяла в эфире федеральных телеканалов рекламу о бесплатном обслуживании и снятии наличных в любых банкоматах банка, а также о годовом беспроцентном периоде по кредитной карте. Но сведения в поясняющих сносках размещалась трудным для восприятия способом в течение короткого времени. Также в радиоэфире и на телеканалах была представлена реклама о кешбэке в размере 30% в сервисе "Заправки" в мобильном приложении банка. Но в роликах отсутствовала часть существенной информации о максимальной сумме его получения и не сообщалось, что акция распространяется только на первую расходную операцию, отметили в ФАС. По мнению ведомства, это не позволяло потребителям получать необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях финансовых услуг. Кроме того, граждане пожаловались в ФАС на телерекламу мобильного приложения организации, содержавшую "некорректное сравнение". В видеоролике сообщалось: "Бывает так, что ждешь обычное банковское приложение, а получаешь лучшее. Альфа-банк - лучший мобильный банк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно". При этом объективные критерии сравнения не были указаны. "Такая реклама может ввести потребителей в заблуждение и способствовать получению банком необоснованных преимуществ по отношению к предложениям конкурентов. Служба признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписания об устранении нарушений. За размещение ненадлежащей рекламы ведомство назначило банку штрафы", - поясняют в ФАС РФ. В прошлом году ФАС возбудила 55 дел в отношении Альфа-банка по признакам нарушений закона о рекламе. Общая сумма наложенных штрафов превысила 23 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20250123/sud-854395229.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82729/53/827295369_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_7d032aeaf0d40a8f560b34792d6e945e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, банки, альфа-банк
Бизнес, Банки, Альфа-банк
14:27 04.02.2025
 
ФАС трижды оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу

ФАС трижды оштрафовала Альфа-банк за размещение ненадлежащей рекламы

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк%Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
%Открытое акционерное общество Альфа-Банк - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк за три случая размещения ненадлежащей рекламы, сообщает ведомство.
"ФАС трижды оштрафовала Альфа-банк за размещение ненадлежащей рекламы. Банк вновь привлекли к ответственности за нарушения в рекламе", - говорится в сообщении ФАС. Уточняется, что, во-первых, кредитная организация распространяла в эфире федеральных телеканалов рекламу о бесплатном обслуживании и снятии наличных в любых банкоматах банка, а также о годовом беспроцентном периоде по кредитной карте. Но сведения в поясняющих сносках размещалась трудным для восприятия способом в течение короткого времени.
Также в радиоэфире и на телеканалах была представлена реклама о кешбэке в размере 30% в сервисе "Заправки" в мобильном приложении банка. Но в роликах отсутствовала часть существенной информации о максимальной сумме его получения и не сообщалось, что акция распространяется только на первую расходную операцию, отметили в ФАС. По мнению ведомства, это не позволяло потребителям получать необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях финансовых услуг.
Кроме того, граждане пожаловались в ФАС на телерекламу мобильного приложения организации, содержавшую "некорректное сравнение". В видеоролике сообщалось: "Бывает так, что ждешь обычное банковское приложение, а получаешь лучшее. Альфа-банк - лучший мобильный банк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно". При этом объективные критерии сравнения не были указаны.
"Такая реклама может ввести потребителей в заблуждение и способствовать получению банком необоснованных преимуществ по отношению к предложениям конкурентов. Служба признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписания об устранении нарушений. За размещение ненадлежащей рекламы ведомство назначило банку штрафы", - поясняют в ФАС РФ.
В прошлом году ФАС возбудила 55 дел в отношении Альфа-банка по признакам нарушений закона о рекламе. Общая сумма наложенных штрафов превысила 23 миллиона рублей.
Судейский молоток
Суд продлил приостановление прав кипрского владельца Альфа-банка
23 января, 12:12
 
БизнесБанкиАльфа-банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала