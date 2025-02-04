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ФАС трижды оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу

ФАС трижды оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу - 04.02.2025, ПРАЙМ

ФАС трижды оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк за три случая размещения ненадлежащей рекламы, сообщает ведомство. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T14:27+0300

2025-02-04T14:27+0300

2025-02-04T14:27+0300

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк за три случая размещения ненадлежащей рекламы, сообщает ведомство. "ФАС трижды оштрафовала Альфа-банк за размещение ненадлежащей рекламы. Банк вновь привлекли к ответственности за нарушения в рекламе", - говорится в сообщении ФАС. Уточняется, что, во-первых, кредитная организация распространяла в эфире федеральных телеканалов рекламу о бесплатном обслуживании и снятии наличных в любых банкоматах банка, а также о годовом беспроцентном периоде по кредитной карте. Но сведения в поясняющих сносках размещалась трудным для восприятия способом в течение короткого времени. Также в радиоэфире и на телеканалах была представлена реклама о кешбэке в размере 30% в сервисе "Заправки" в мобильном приложении банка. Но в роликах отсутствовала часть существенной информации о максимальной сумме его получения и не сообщалось, что акция распространяется только на первую расходную операцию, отметили в ФАС. По мнению ведомства, это не позволяло потребителям получать необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях финансовых услуг. Кроме того, граждане пожаловались в ФАС на телерекламу мобильного приложения организации, содержавшую "некорректное сравнение". В видеоролике сообщалось: "Бывает так, что ждешь обычное банковское приложение, а получаешь лучшее. Альфа-банк - лучший мобильный банк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно". При этом объективные критерии сравнения не были указаны. "Такая реклама может ввести потребителей в заблуждение и способствовать получению банком необоснованных преимуществ по отношению к предложениям конкурентов. Служба признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписания об устранении нарушений. За размещение ненадлежащей рекламы ведомство назначило банку штрафы", - поясняют в ФАС РФ. В прошлом году ФАС возбудила 55 дел в отношении Альфа-банка по признакам нарушений закона о рекламе. Общая сумма наложенных штрафов превысила 23 миллиона рублей.

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бизнес, банки, альфа-банк