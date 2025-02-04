https://1prime.ru/20250204/fas-854665658.html
ФАС обязала Wildberries и Ozon согласовывать скидки на товары с продавцами
ФАС обязала Wildberries и Ozon согласовывать скидки на товары с продавцами - 04.02.2025, ПРАЙМ
ФАС обязала Wildberries и Ozon согласовывать скидки на товары с продавцами
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала Wildberries и Ozon до 28 февраля создать условия, при которых скидки на товары возможны только при согласии... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T16:02+0300
2025-02-04T16:02+0300
2025-02-04T16:02+0300
экономика
wildberries
ozon
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала Wildberries и Ozon до 28 февраля создать условия, при которых скидки на товары возможны только при согласии продавца, говорится в сообщении службы. Оба маркетплейса пообещали изучить обращение регулятора и внимательно отнестись к его требованиям. "Предупреждения в адрес доминирующих маркетплейсов направлены на создание условий, при которых участие в проводимых акциях, в том числе автоматических, возможно только при условии подтверждения от продавца. До 28 февраля 2025 года Озон и Вайлдберриз необходимо создать прозрачный механизм участия продавцов в подобных скидочных мероприятиях и уведомить о нем ФАС России", - сказано в сообщении ФАС. Там уточняется, что ранее маркетплейсы внесли изменения в условия проведения таких акций на своих площадках, согласно которым товары могут автоматически включаться в категорию распродаж. Как пояснили в ФАС, такие действия несут существенные риски для предпринимателей, поскольку они лишаются права управлять ценами на собственные товары. Если компании не выполнят предупреждения в срок, служба возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства. В пресс-службах Wildberries и Ozon заверили, что изучат обращение регулятора и внимательно отнесутся к его требованиям. "Мы внимательно относимся к позиции регулятора и строим свою работу на исполнении требований службы как добросовестный участник рынка. Wildberries внимательно изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес", - сказали в объединенной компании Wildberries и Russ. "Мы изучим обращение ФАС и с вниманием отнесемся к требованиям регулятора. Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий", - прокомментировали в свою очередь в Ozon. В ноябре 2024 года ФАС сообщала, что рассмотрит автоматическое установление маркетплейсами скидок на предмет нарушения закона о защите конкуренции. Также в ноябре газета "Коммерсант" писала, что член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников обратился к главе службы Максиму Шаскольскому с просьбой рассмотреть на предмет нарушения закона о защите конкуренции автоакции маркетплейсов, предусматривающие скидки на товары за счет продавца.
https://1prime.ru/20250116/troyka-854250491.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_914c8bf0624dd6a08e0f86a7dd597e43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, ozon, фас рф
Экономика, Wildberries, Ozon, ФАС РФ
ФАС обязала Wildberries и Ozon согласовывать скидки на товары с продавцами
ФАС предписала Wildberries и Ozon согласовывать скидки на товары с продавцами
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала Wildberries и Ozon до 28 февраля создать условия, при которых скидки на товары возможны только при согласии продавца, говорится в сообщении службы. Оба маркетплейса пообещали изучить обращение регулятора и внимательно отнестись к его требованиям.
"Предупреждения в адрес доминирующих маркетплейсов направлены на создание условий, при которых участие в проводимых акциях, в том числе автоматических, возможно только при условии подтверждения от продавца. До 28 февраля 2025 года Озон и Вайлдберриз необходимо создать прозрачный механизм участия продавцов в подобных скидочных мероприятиях и уведомить о нем ФАС России", - сказано в сообщении ФАС.
Там уточняется, что ранее маркетплейсы внесли изменения в условия проведения таких акций на своих площадках, согласно которым товары могут автоматически включаться в категорию распродаж. Как пояснили в ФАС, такие действия несут существенные риски для предпринимателей, поскольку они лишаются права управлять ценами на собственные товары.
Если компании не выполнят предупреждения в срок, служба возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.
В пресс-службах Wildberries и Ozon заверили, что изучат обращение регулятора и внимательно отнесутся к его требованиям.
"Мы внимательно относимся к позиции регулятора и строим свою работу на исполнении требований службы как добросовестный участник рынка. Wildberries внимательно изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес", - сказали в объединенной компании Wildberries и Russ. "Мы изучим обращение ФАС и с вниманием отнесемся к требованиям регулятора. Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий", - прокомментировали в свою очередь в Ozon.
В ноябре 2024 года ФАС сообщала, что рассмотрит автоматическое установление маркетплейсами скидок на предмет нарушения закона о защите конкуренции. Также в ноябре газета "Коммерсант" писала, что член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников обратился к главе службы Максиму Шаскольскому с просьбой рассмотреть на предмет нарушения закона о защите конкуренции автоакции маркетплейсов, предусматривающие скидки на товары за счет продавца.
Суд запретил продажу транспортных карт "Тройка" на Ozon