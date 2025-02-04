Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФБР начали опасаться увольнений Трампом сотрудников, расследующих НЛО - 04.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250204/fbr-854658693.html
В ФБР начали опасаться увольнений Трампом сотрудников, расследующих НЛО
В ФБР начали опасаться увольнений Трампом сотрудников, расследующих НЛО - 04.02.2025, ПРАЙМ
В ФБР начали опасаться увольнений Трампом сотрудников, расследующих НЛО
Сотрудники ФБР, входящие в секретную группу, расследующую рост числа наблюдений "неопознанных аномальных явлений" (UAP, термин правительства США для обозначения | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T13:10+0300
2025-02-04T13:11+0300
политика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82810/45/828104581_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_5f1d681f0f0f31fc65952b93331a4645.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Сотрудники ФБР, входящие в секретную группу, расследующую рост числа наблюдений "неопознанных аномальных явлений" (UAP, термин правительства США для обозначения НЛО), обеспокоены возможными увольнениями в рамках кадровых перестановок, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на источники. "Агенты ФБР, являющиеся частью секретной группы, расследующей всплеск сообщений о неопознанных аномальных явлениях (UAP), что правительство использует для обозначения НЛО, опасаются потери работы в случае возможных чисток в бюро", - пишет издание со ссылкой на четырех осведомленных источников. Эти сокращения, пишет издание, могут быть связаны с сотрудниками, которые также работали над делом о беспорядках в Капитолии 2021 года. Как уточняет Politico, в бюро прошел опрос среди сотрудников о причастности к расследованию беспорядков, что и вызвало опасения о возможных увольнениях. "Я говорил с несколькими агентами из рабочей группы по UAP, которые боятся потерять свои должности, что может привести к непреднамеренной компрометации расследования", - приводит издание слова бывшего пилота ВМС США и исполнительного директора организации Americans for Safe Aerospace Райана Грейвса. Существование этой группы ранее не раскрывалось публично, сообщает издание. В нее входят национальный руководитель программы и более дюжины сотрудников, которые занимаются расследованием неопознанных объектов. Официальный представитель ФБР отказался комментировать возможные кадровые изменения, но подтвердил, что бюро изучает UAP, если они могут представлять угрозу национальной безопасности, добавило Politico. Телеканал CBS ранее сообщал, что администрация Трампа потребовала от ряда высокопоставленных сотрудников ФБР подать в отставку или уйти на пенсию, пригрозив им в противном случае увольнением. Телеканал отмечал, что кадровые решения были приняты на фоне слушаний в сенате по утверждению кандидата Трампа на пост главы ФБР – Кэша Пателя. Последний на днях пытался развеять опасения конгрессменов касательно того, что при его руководстве бюро утратит независимость и начнет расследования против политических оппонентов нового главы государства. Шестого января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост президента, ворвались в здание конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Палата представителей конгресса большинством голосов приняла решение об импичменте Дональду Трампу за подстрекательство к мятежу. Однако в феврале того же года сенат США оправдал Трампа. После вступления в должность президента Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия.
https://1prime.ru/20250204/mask-854657485.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82810/45/828104581_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_fc4f81118bc8f791f91cacd9b2ff4550.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
13:10 04.02.2025 (обновлено: 13:11 04.02.2025)
 
В ФБР начали опасаться увольнений Трампом сотрудников, расследующих НЛО

Politico: в ФБР опасаются увольнений Трампом сотрудников, расследующих НЛО

© Фото : Federal Bureau of InvestigationЖетон и табельный пистолет сотрудника ФБР
Жетон и табельный пистолет сотрудника ФБР - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© Фото : Federal Bureau of Investigation
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Сотрудники ФБР, входящие в секретную группу, расследующую рост числа наблюдений "неопознанных аномальных явлений" (UAP, термин правительства США для обозначения НЛО), обеспокоены возможными увольнениями в рамках кадровых перестановок, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на источники.
"Агенты ФБР, являющиеся частью секретной группы, расследующей всплеск сообщений о неопознанных аномальных явлениях (UAP), что правительство использует для обозначения НЛО, опасаются потери работы в случае возможных чисток в бюро", - пишет издание со ссылкой на четырех осведомленных источников.
Эти сокращения, пишет издание, могут быть связаны с сотрудниками, которые также работали над делом о беспорядках в Капитолии 2021 года. Как уточняет Politico, в бюро прошел опрос среди сотрудников о причастности к расследованию беспорядков, что и вызвало опасения о возможных увольнениях.
"Я говорил с несколькими агентами из рабочей группы по UAP, которые боятся потерять свои должности, что может привести к непреднамеренной компрометации расследования", - приводит издание слова бывшего пилота ВМС США и исполнительного директора организации Americans for Safe Aerospace Райана Грейвса.
Существование этой группы ранее не раскрывалось публично, сообщает издание. В нее входят национальный руководитель программы и более дюжины сотрудников, которые занимаются расследованием неопознанных объектов.
Официальный представитель ФБР отказался комментировать возможные кадровые изменения, но подтвердил, что бюро изучает UAP, если они могут представлять угрозу национальной безопасности, добавило Politico.
Телеканал CBS ранее сообщал, что администрация Трампа потребовала от ряда высокопоставленных сотрудников ФБР подать в отставку или уйти на пенсию, пригрозив им в противном случае увольнением. Телеканал отмечал, что кадровые решения были приняты на фоне слушаний в сенате по утверждению кандидата Трампа на пост главы ФБР – Кэша Пателя. Последний на днях пытался развеять опасения конгрессменов касательно того, что при его руководстве бюро утратит независимость и начнет расследования против политических оппонентов нового главы государства.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост президента, ворвались в здание конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Палата представителей конгресса большинством голосов приняла решение об импичменте Дональду Трампу за подстрекательство к мятежу. Однако в феврале того же года сенат США оправдал Трампа. После вступления в должность президента Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
Конгрессмен США призвал убрать Илона Маска из администрации Трампа
12:39
 
ПолитикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала