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В ФБР начали опасаться увольнений Трампом сотрудников, расследующих НЛО

В ФБР начали опасаться увольнений Трампом сотрудников, расследующих НЛО - 04.02.2025, ПРАЙМ

В ФБР начали опасаться увольнений Трампом сотрудников, расследующих НЛО

Сотрудники ФБР, входящие в секретную группу, расследующую рост числа наблюдений "неопознанных аномальных явлений" (UAP, термин правительства США для обозначения | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T13:10+0300

2025-02-04T13:10+0300

2025-02-04T13:11+0300

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Сотрудники ФБР, входящие в секретную группу, расследующую рост числа наблюдений "неопознанных аномальных явлений" (UAP, термин правительства США для обозначения НЛО), обеспокоены возможными увольнениями в рамках кадровых перестановок, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на источники. "Агенты ФБР, являющиеся частью секретной группы, расследующей всплеск сообщений о неопознанных аномальных явлениях (UAP), что правительство использует для обозначения НЛО, опасаются потери работы в случае возможных чисток в бюро", - пишет издание со ссылкой на четырех осведомленных источников. Эти сокращения, пишет издание, могут быть связаны с сотрудниками, которые также работали над делом о беспорядках в Капитолии 2021 года. Как уточняет Politico, в бюро прошел опрос среди сотрудников о причастности к расследованию беспорядков, что и вызвало опасения о возможных увольнениях. "Я говорил с несколькими агентами из рабочей группы по UAP, которые боятся потерять свои должности, что может привести к непреднамеренной компрометации расследования", - приводит издание слова бывшего пилота ВМС США и исполнительного директора организации Americans for Safe Aerospace Райана Грейвса. Существование этой группы ранее не раскрывалось публично, сообщает издание. В нее входят национальный руководитель программы и более дюжины сотрудников, которые занимаются расследованием неопознанных объектов. Официальный представитель ФБР отказался комментировать возможные кадровые изменения, но подтвердил, что бюро изучает UAP, если они могут представлять угрозу национальной безопасности, добавило Politico. Телеканал CBS ранее сообщал, что администрация Трампа потребовала от ряда высокопоставленных сотрудников ФБР подать в отставку или уйти на пенсию, пригрозив им в противном случае увольнением. Телеканал отмечал, что кадровые решения были приняты на фоне слушаний в сенате по утверждению кандидата Трампа на пост главы ФБР – Кэша Пателя. Последний на днях пытался развеять опасения конгрессменов касательно того, что при его руководстве бюро утратит независимость и начнет расследования против политических оппонентов нового главы государства. Шестого января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост президента, ворвались в здание конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Палата представителей конгресса большинством голосов приняла решение об импичменте Дональду Трампу за подстрекательство к мятежу. Однако в феврале того же года сенат США оправдал Трампа. После вступления в должность президента Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия.

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сша, дональд трамп