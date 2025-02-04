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В Госдуме высказались о передаче Киеву истребителей Mirage

В Госдуме высказались о передаче Киеву истребителей Mirage - 04.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме высказались о передаче Киеву истребителей Mirage

Передача Украине истребителей Mirage не повлияет на успехи ВСУ, но приведет к эскалации военного конфликта и увеличению напряженности в Европе. Об этом в беседе | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T09:05+0300

2025-02-04T09:05+0300

2025-02-04T09:08+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – ПРАЙМ. Передача Украине истребителей Mirage не повлияет на успехи ВСУ, но приведет к эскалации военного конфликта и увеличению напряженности в Европе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев."Русская поговорка "на тебе, Боже, что нам негоже" очень точно отражает суть французского подарка киевскому режиму. Это - пустышка, чемодан без ручки. Истребитель Mirage 2000, даже с учетом его последних модификаций, не выпускается уже около 20 лет, а первый полет состоялся вообще в 1978 году. Такая авиация не поможет ВСУ, однако по полной втягивает Францию в эскалацию конфликта на Украине и в дальнейшее увеличение напряженности в Европе", - отметил собеседник агентства.Истребители Mirage 2000, которые Франция передаст Украине, похожи по характеристикам на советские МиГ-29, которые часто сбивают российские летчики. Бортовой прицел Mirage 2000 имеет ограниченный обзор, а дальность захвата цели и ракетного удара у него меньше, чем у российских Су-27 и Су-35. В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине истребителей Mirage 2000 и обучении украинских пилотов.Поставка самолетов запланирована на первый квартал 2025 года, а самолеты будут оснащены новым боевым оборудованием. Всего Франция намерена передать Украине шесть истребителей.

https://1prime.ru/20250130/frantsiya-854561187.html

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