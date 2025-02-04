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Гросси обсудит в Киеве усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Гросси обсудит в Киеве усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии
Гросси обсудит в Киеве усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии - 04.02.2025, ПРАЙМ
Гросси обсудит в Киеве усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник посетит Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы обсудить... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T00:30+0300
2025-02-04T00:30+0300
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михаил ульянов
сергей шойгу
магатэ
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ВЕНА, 4 фев - ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник посетит Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия Агентства по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта. Как сообщили в Агентстве, Гросси намерен принять участие во встречах на высоком уровне в Киеве, где будут обсуждаться продолжающиеся усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях военного конфликта. Как ранее заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, также в первой декаде февраля Гросси намерен посетить Москву для консультаций с российской делегацией. В фокусе внимания будут находиться вопросы, относящиеся к ситуации на и вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Ульянов ранее заявил РИА Новости, что несмотря на то, что гендиректор МАГАТЭ относится к ситуации с безопасностью на ЗАЭС со всей серьезностью, у Москвы есть к нему обоснованные нарекания. Как уточнял российский дипломат, это связано с тем, что глава Агентства не указывает публично на ответственность украинской стороны за создание угроз безопасности объекту. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Сергей Шойгу, будучи министром обороны РФ, говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
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мировая экономика, энергодар, рф, москва, рафаэль гросси, михаил ульянов, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, Энергодар, РФ, МОСКВА, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов, Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
00:30 04.02.2025
 
Гросси обсудит в Киеве усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии

Гросси посетит Киев для обсуждения усилий МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии

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ВЕНА, 4 фев - ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник посетит Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия Агентства по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.
Как сообщили в Агентстве, Гросси намерен принять участие во встречах на высоком уровне в Киеве, где будут обсуждаться продолжающиеся усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях военного конфликта.
Как ранее заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, также в первой декаде февраля Гросси намерен посетить Москву для консультаций с российской делегацией. В фокусе внимания будут находиться вопросы, относящиеся к ситуации на и вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Ульянов ранее заявил РИА Новости, что несмотря на то, что гендиректор МАГАТЭ относится к ситуации с безопасностью на ЗАЭС со всей серьезностью, у Москвы есть к нему обоснованные нарекания. Как уточнял российский дипломат, это связано с тем, что глава Агентства не указывает публично на ответственность украинской стороны за создание угроз безопасности объекту.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Сергей Шойгу, будучи министром обороны РФ, говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаЭнергодарРФМОСКВАРафаэль ГроссиМихаил УльяновСергей ШойгуМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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