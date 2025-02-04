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Гросси обсудит в Киеве усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии

Гросси обсудит в Киеве усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии - 04.02.2025, ПРАЙМ

Гросси обсудит в Киеве усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник посетит Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы обсудить... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T00:30+0300

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2025-02-04T00:30+0300

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ВЕНА, 4 фев - ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник посетит Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия Агентства по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта. Как сообщили в Агентстве, Гросси намерен принять участие во встречах на высоком уровне в Киеве, где будут обсуждаться продолжающиеся усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях военного конфликта. Как ранее заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, также в первой декаде февраля Гросси намерен посетить Москву для консультаций с российской делегацией. В фокусе внимания будут находиться вопросы, относящиеся к ситуации на и вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Ульянов ранее заявил РИА Новости, что несмотря на то, что гендиректор МАГАТЭ относится к ситуации с безопасностью на ЗАЭС со всей серьезностью, у Москвы есть к нему обоснованные нарекания. Как уточнял российский дипломат, это связано с тем, что глава Агентства не указывает публично на ответственность украинской стороны за создание угроз безопасности объекту. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Сергей Шойгу, будучи министром обороны РФ, говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.

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