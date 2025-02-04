Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иена слабеет к доллару в ожидании макростатистики - 04.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250204/iena-854649742.html
Иена слабеет к доллару в ожидании макростатистики
Иена слабеет к доллару в ожидании макростатистики - 04.02.2025, ПРАЙМ
Иена слабеет к доллару в ожидании макростатистики
Курс доллара растёт по отношению к иене во вторник утром в ожидании статистики экономики США и Японии, свидетельствуют данные торгов. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T09:08+0300
2025-02-04T09:08+0300
иена
доллар сша / японская иена - курс в реальном времени
https://cdnn.1prime.ru/img/76322/44/763224443_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_57f919b9e86f2c081054a1e38e1762e3.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Курс доллара растёт по отношению к иене во вторник утром в ожидании статистики экономики США и Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.54 мск курс доллара к иене растёт до 155,27 иены с уровня прошлого закрытия в 154,75 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0296 доллара с 1,0345 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,43%, до 108,88 пункта. Аналитики ждут, что индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг, по окончательной оценке, в январе поднялся до 51,1 пункта с 50,5 пункта в декабре. Эти данные выйдут в среду. А в пятницу станет известен уровень безработицы в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в январе сохранилась на уровне декабря в 4,1%.
https://1prime.ru/20250203/kurs-854639384.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76322/44/763224443_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_cf3ea7be9eeebedc6b6f09fb7c71d4ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иена, доллар сша / японская иена - курс в реальном времени
иена, Доллар США / Японская иена - курс в реальном времени
09:08 04.02.2025
 
Иена слабеет к доллару в ожидании макростатистики

Курс доллара растёт по отношению к иене

© fotolia.com / torsakarin%Иена
%Иена - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© fotolia.com / torsakarin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Курс доллара растёт по отношению к иене во вторник утром в ожидании статистики экономики США и Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.54 мск курс доллара к иене растёт до 155,27 иены с уровня прошлого закрытия в 154,75 иены за доллар.
Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0296 доллара с 1,0345 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,43%, до 108,88 пункта.
Аналитики ждут, что индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг, по окончательной оценке, в январе поднялся до 51,1 пункта с 50,5 пункта в декабре.
Эти данные выйдут в среду. А в пятницу станет известен уровень безработицы в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в январе сохранилась на уровне декабря в 4,1%.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 4 февраля
Вчера, 17:47
 
иенаДоллар США / Японская иена - курс в реальном времени
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала