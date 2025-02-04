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Иена слабеет к доллару в ожидании макростатистики
Иена слабеет к доллару в ожидании макростатистики - 04.02.2025, ПРАЙМ
Иена слабеет к доллару в ожидании макростатистики
Курс доллара растёт по отношению к иене во вторник утром в ожидании статистики экономики США и Японии, свидетельствуют данные торгов. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T09:08+0300
2025-02-04T09:08+0300
2025-02-04T09:08+0300
иена
доллар сша / японская иена - курс в реальном времени
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Курс доллара растёт по отношению к иене во вторник утром в ожидании статистики экономики США и Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.54 мск курс доллара к иене растёт до 155,27 иены с уровня прошлого закрытия в 154,75 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0296 доллара с 1,0345 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,43%, до 108,88 пункта. Аналитики ждут, что индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг, по окончательной оценке, в январе поднялся до 51,1 пункта с 50,5 пункта в декабре. Эти данные выйдут в среду. А в пятницу станет известен уровень безработицы в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в январе сохранилась на уровне декабря в 4,1%.
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иена, доллар сша / японская иена - курс в реальном времени
иена, Доллар США / Японская иена - курс в реальном времени
Иена слабеет к доллару в ожидании макростатистики
Курс доллара растёт по отношению к иене
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Курс доллара растёт по отношению к иене во вторник утром в ожидании статистики экономики США и Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.54 мск курс доллара к иене растёт до 155,27 иены с уровня прошлого закрытия в 154,75 иены за доллар.
Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0296 доллара с 1,0345 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,43%, до 108,88 пункта.
Аналитики ждут, что индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг, по окончательной оценке, в январе поднялся до 51,1 пункта с 50,5 пункта в декабре.
Эти данные выйдут в среду. А в пятницу станет известен уровень безработицы в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в январе сохранилась на уровне декабря в 4,1%.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 4 февраля