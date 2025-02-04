https://1prime.ru/20250204/iena-854649742.html

Иена слабеет к доллару в ожидании макростатистики

Иена слабеет к доллару в ожидании макростатистики - 04.02.2025, ПРАЙМ

Иена слабеет к доллару в ожидании макростатистики

Курс доллара растёт по отношению к иене во вторник утром в ожидании статистики экономики США и Японии, свидетельствуют данные торгов. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T09:08+0300

2025-02-04T09:08+0300

2025-02-04T09:08+0300

иена

доллар сша / японская иена - курс в реальном времени

https://cdnn.1prime.ru/img/76322/44/763224443_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_57f919b9e86f2c081054a1e38e1762e3.jpg

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Курс доллара растёт по отношению к иене во вторник утром в ожидании статистики экономики США и Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.54 мск курс доллара к иене растёт до 155,27 иены с уровня прошлого закрытия в 154,75 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0296 доллара с 1,0345 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,43%, до 108,88 пункта. Аналитики ждут, что индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг, по окончательной оценке, в январе поднялся до 51,1 пункта с 50,5 пункта в декабре. Эти данные выйдут в среду. А в пятницу станет известен уровень безработицы в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в январе сохранилась на уровне декабря в 4,1%.

https://1prime.ru/20250203/kurs-854639384.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иена, доллар сша / японская иена - курс в реальном времени