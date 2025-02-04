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Россия осталась лидером по импорту хурмы из Узбекистана в 2024 году

Россия осталась лидером по импорту хурмы из Узбекистана в 2024 году - 04.02.2025, ПРАЙМ

Россия осталась лидером по импорту хурмы из Узбекистана в 2024 году

Узбекистан в 2024 году увеличил экспорт хурмы в 1,4 раза по сравнению с годом ранее, до 85,7 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T09:57+0300

2025-02-04T09:57+0300

2025-02-04T09:57+0300

узбекистан

россия

импорт

фрукты

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ТАШКЕНТ, 4 фев – ПРАЙМ. Узбекистан в 2024 году увеличил экспорт хурмы в 1,4 раза по сравнению с годом ранее, до 85,7 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 64,3 тысячи тонн, следует из данных статистического агентства республики. "В январе-декабре 2024 года Узбекистан экспортировал 85,763 тысячи тонн хурмы на 57 миллионов долларов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Ранее агентство сообщало, что в 2023 году поставки хурмы на внешние рынки составили около 60 тысяч тонн. Таким образом, рост показателя экспорта составил 1,4 раза. По данным статведомства, среди стран-импортеров хурмы в прошлом году первое место занимает Россия – 64,344 тысячи тонн, или 75% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (15,3 тысячи тонн) и Туркмения (3,3 тысячи тонн). Российский рынок в прошлом году продолжал занимать первое место в географии поставок узбекистанской плодоовощной отрасли – 632,9 миллиона долларов (рост в 1,4 раза, 42,1% - доля в общих поставках овощей и фруктов из Узбекистана).

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узбекистан, россия, импорт, фрукты