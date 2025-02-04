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Россия осталась лидером по импорту хурмы из Узбекистана в 2024 году
Россия осталась лидером по импорту хурмы из Узбекистана в 2024 году - 04.02.2025, ПРАЙМ
Россия осталась лидером по импорту хурмы из Узбекистана в 2024 году
Узбекистан в 2024 году увеличил экспорт хурмы в 1,4 раза по сравнению с годом ранее, до 85,7 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T09:57+0300
2025-02-04T09:57+0300
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ТАШКЕНТ, 4 фев – ПРАЙМ. Узбекистан в 2024 году увеличил экспорт хурмы в 1,4 раза по сравнению с годом ранее, до 85,7 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 64,3 тысячи тонн, следует из данных статистического агентства республики. "В январе-декабре 2024 года Узбекистан экспортировал 85,763 тысячи тонн хурмы на 57 миллионов долларов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Ранее агентство сообщало, что в 2023 году поставки хурмы на внешние рынки составили около 60 тысяч тонн. Таким образом, рост показателя экспорта составил 1,4 раза. По данным статведомства, среди стран-импортеров хурмы в прошлом году первое место занимает Россия – 64,344 тысячи тонн, или 75% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (15,3 тысячи тонн) и Туркмения (3,3 тысячи тонн). Российский рынок в прошлом году продолжал занимать первое место в географии поставок узбекистанской плодоовощной отрасли – 632,9 миллиона долларов (рост в 1,4 раза, 42,1% - доля в общих поставках овощей и фруктов из Узбекистана).
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узбекистан, россия, импорт, фрукты
УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, импорт, фрукты
Россия осталась лидером по импорту хурмы из Узбекистана в 2024 году
Россия в 2024 году осталась главным импортером хурмы из Узбекистана
ТАШКЕНТ, 4 фев – ПРАЙМ. Узбекистан в 2024 году увеличил экспорт хурмы в 1,4 раза по сравнению с годом ранее, до 85,7 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 64,3 тысячи тонн, следует из данных статистического агентства республики.
"В январе-декабре 2024 года Узбекистан экспортировал 85,763 тысячи тонн хурмы на 57 миллионов долларов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства.
Ранее агентство сообщало, что в 2023 году поставки хурмы на внешние рынки составили около 60 тысяч тонн. Таким образом, рост показателя экспорта составил 1,4 раза.
По данным статведомства, среди стран-импортеров хурмы в прошлом году первое место занимает Россия – 64,344 тысячи тонн, или 75% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (15,3 тысячи тонн) и Туркмения (3,3 тысячи тонн).
Российский рынок в прошлом году продолжал занимать первое место в географии поставок узбекистанской плодоовощной отрасли – 632,9 миллиона долларов (рост в 1,4 раза, 42,1% - доля в общих поставках овощей и фруктов из Узбекистана).
Россия нарастила импорт некоторых видов овощей из Казахстана