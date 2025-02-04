https://1prime.ru/20250204/indiya-854665802.html

В Индии назвали последствия остановки работы USAID в стране

В Индии назвали последствия остановки работы USAID в стране - 04.02.2025, ПРАЙМ

В Индии назвали последствия остановки работы USAID в стране

Остановка работы Агентства США по международному развитию (USAID) в Индии, как ожидается, больше всего может повлиять на секторы здравоохранения и образования в | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T16:04+0300

2025-02-04T16:04+0300

2025-02-04T16:04+0300

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Остановка работы Агентства США по международному развитию (USAID) в Индии, как ожидается, больше всего может повлиять на секторы здравоохранения и образования в стране, также может затронуть борьбу с изменением климата, пишет издание Times of India. "Ожидается, что наибольшее влияние будет оказано на программы, связанные со здравоохранением, по которым USAID усилили техническую поддержку информационно-разъяснительной работы на местном уровне. К другим секторам, на которые в будущем окажется влияние, относятся образование, гендерная проблематика и изменение климата", - говорится в сообщении издания. Как указывает СМИ, USAID поддерживало в Индии инициативы по охране здоровья матери и ребенка, борьбе с туберкулезом и информационно-просветительской работе в области водоснабжения, санитарии и гигиены, но помощь в этих областях заморожена на 90 дней. Телеканал NDTV отмечает, что USAID работало с Индией на протяжении 70 лет. Как отмечает информационное агентство IANS, в Индию в этом году должно было поступить 140 миллионов долларов США, но все деньги заморожены. "Пауза USAID в финансировании является частью более широкой глобальной тенденции, когда крупные агентства из Швеции, Германии и Великобритании сокращают помощь странам", - передает издание слова генерального директора волонтерской организации Voluntary Action Network India (VANI) Харша Джайтли. Ранее Белый дом опубликовал список самых "нелепых трат" агентства по международному развитию (USAID), которое в данный момент находится в стадии реорганизации и пересмотра выделяемой иностранной помощи, включив в него поддержку террористических организаций. Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам. Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США.

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