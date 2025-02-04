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В России существенно вырос объем просроченной ипотеки

В России существенно вырос объем просроченной ипотеки - 04.02.2025, ПРАЙМ

В России существенно вырос объем просроченной ипотеки

Объем просроченных ипотечных платежей в России увеличился за 2024 год на 57% - до 108 миллиардов рублей, сообщило коллекторское агентство "Долговой... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T10:08+0300

2025-02-04T10:08+0300

2025-02-04T10:08+0300

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Объем просроченных ипотечных платежей в России увеличился за 2024 год на 57% - до 108 миллиардов рублей, сообщило коллекторское агентство "Долговой консультант". "За 12 месяцев неплатежи по ипотечным кредитам достигли 108 миллиардов рублей, увеличившись на 57% против прироста на 5% за 2023 год", - говорится в сообщении. Как отмечается в нем, обычно пик продаж банками-кредиторами просроченных ипотечных портфелей происходит в декабре каждого года. За декабрь 2023-го портфель неплатежей снизился на 1,4 миллиарда рублей или на 2% по сравнению с ноябрьскими показателями, за декабрь 2022-го - на 852 миллиона рублей (-1,2%), за декабрь 2021-го - на 2,78 миллиарда (-4,2%). Однако итоги декабря 2024 года сломали тренд, всего за месяц проблемный ипотечный банковский портфель увеличился сразу на 6,3 миллиарда рублей (+6%), это максимальный месячный прирост на протяжении года. По данным компании, доля просроченной ипотечной задолженности в совокупном портфеле достигла 0,45%. Больше всего неплатежей у жителей Москвы (на них приходится 17% всей ипотечной просроченной задолженности или 17,8 миллиарда рублей), Московской области (10% или 10,9 миллиарда рублей), Краснодарского края (7% или 7,8 миллиарда) и Санкт-Петербурга (5% или 5,3 миллиарда). "Сейчас мы видим ситуацию с прекращением ипотечных платежей, сформированную по сентябрь 2024 года включительно, так как ЦБ РФ классифицирует задолженность как просроченную, когда заемщики перестали платить 90 и более дней. В октябре, ноябре и декабре минувшего года спираль неплатежей только усиливалась, эти данные накопленным итогом, соответственно, мы увидим в феврале-апреле текущего года. Пока же можно говорить, что темпы прироста просроченной ипотечной задолженности в 2024 году ускорились в 11 раз по сравнению с 2023-м", - добавляется в сообщении

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россия, финансы, ипотека