Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России существенно вырос объем просроченной ипотеки - 04.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250204/ipoteka-854652945.html
В России существенно вырос объем просроченной ипотеки
В России существенно вырос объем просроченной ипотеки - 04.02.2025, ПРАЙМ
В России существенно вырос объем просроченной ипотеки
Объем просроченных ипотечных платежей в России увеличился за 2024 год на 57% - до 108 миллиардов рублей, сообщило коллекторское агентство "Долговой... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T10:08+0300
2025-02-04T10:08+0300
экономика
россия
финансы
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/98/840759848_0:42:3565:2048_1920x0_80_0_0_14c93b065818035226d4292b0e083d7b.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Объем просроченных ипотечных платежей в России увеличился за 2024 год на 57% - до 108 миллиардов рублей, сообщило коллекторское агентство "Долговой консультант". "За 12 месяцев неплатежи по ипотечным кредитам достигли 108 миллиардов рублей, увеличившись на 57% против прироста на 5% за 2023 год", - говорится в сообщении. Как отмечается в нем, обычно пик продаж банками-кредиторами просроченных ипотечных портфелей происходит в декабре каждого года. За декабрь 2023-го портфель неплатежей снизился на 1,4 миллиарда рублей или на 2% по сравнению с ноябрьскими показателями, за декабрь 2022-го - на 852 миллиона рублей (-1,2%), за декабрь 2021-го - на 2,78 миллиарда (-4,2%). Однако итоги декабря 2024 года сломали тренд, всего за месяц проблемный ипотечный банковский портфель увеличился сразу на 6,3 миллиарда рублей (+6%), это максимальный месячный прирост на протяжении года. По данным компании, доля просроченной ипотечной задолженности в совокупном портфеле достигла 0,45%. Больше всего неплатежей у жителей Москвы (на них приходится 17% всей ипотечной просроченной задолженности или 17,8 миллиарда рублей), Московской области (10% или 10,9 миллиарда рублей), Краснодарского края (7% или 7,8 миллиарда) и Санкт-Петербурга (5% или 5,3 миллиарда). "Сейчас мы видим ситуацию с прекращением ипотечных платежей, сформированную по сентябрь 2024 года включительно, так как ЦБ РФ классифицирует задолженность как просроченную, когда заемщики перестали платить 90 и более дней. В октябре, ноябре и декабре минувшего года спираль неплатежей только усиливалась, эти данные накопленным итогом, соответственно, мы увидим в феврале-апреле текущего года. Пока же можно говорить, что темпы прироста просроченной ипотечной задолженности в 2024 году ускорились в 11 раз по сравнению с 2023-м", - добавляется в сообщении
https://1prime.ru/20250130/ipoteka-854565993.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/98/840759848_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_d6b66786c82e8bed8c9279e426383c07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, ипотека
Экономика, РОССИЯ, Финансы, ипотека
10:08 04.02.2025
 
В России существенно вырос объем просроченной ипотеки

"Долговой консультант": объем просроченной ипотеки в России вырос за год на 57%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Объем просроченных ипотечных платежей в России увеличился за 2024 год на 57% - до 108 миллиардов рублей, сообщило коллекторское агентство "Долговой консультант".
"За 12 месяцев неплатежи по ипотечным кредитам достигли 108 миллиардов рублей, увеличившись на 57% против прироста на 5% за 2023 год", - говорится в сообщении.
Как отмечается в нем, обычно пик продаж банками-кредиторами просроченных ипотечных портфелей происходит в декабре каждого года. За декабрь 2023-го портфель неплатежей снизился на 1,4 миллиарда рублей или на 2% по сравнению с ноябрьскими показателями, за декабрь 2022-го - на 852 миллиона рублей (-1,2%), за декабрь 2021-го - на 2,78 миллиарда (-4,2%). Однако итоги декабря 2024 года сломали тренд, всего за месяц проблемный ипотечный банковский портфель увеличился сразу на 6,3 миллиарда рублей (+6%), это максимальный месячный прирост на протяжении года.
По данным компании, доля просроченной ипотечной задолженности в совокупном портфеле достигла 0,45%. Больше всего неплатежей у жителей Москвы (на них приходится 17% всей ипотечной просроченной задолженности или 17,8 миллиарда рублей), Московской области (10% или 10,9 миллиарда рублей), Краснодарского края (7% или 7,8 миллиарда) и Санкт-Петербурга (5% или 5,3 миллиарда).
"Сейчас мы видим ситуацию с прекращением ипотечных платежей, сформированную по сентябрь 2024 года включительно, так как ЦБ РФ классифицирует задолженность как просроченную, когда заемщики перестали платить 90 и более дней. В октябре, ноябре и декабре минувшего года спираль неплатежей только усиливалась, эти данные накопленным итогом, соответственно, мы увидим в феврале-апреле текущего года. Пока же можно говорить, что темпы прироста просроченной ипотечной задолженности в 2024 году ускорились в 11 раз по сравнению с 2023-м", - добавляется в сообщении
Денежные купюры и домик - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
ЦБ сообщил о падении выдачи льготной ипотеки во II полугодии 2024 года
30 января, 17:41
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыипотека
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала