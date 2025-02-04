https://1prime.ru/20250204/iran-854655918.html
Посол Ирана рассказал о реализации проекта транспортировки газа из России
Посол Ирана рассказал о реализации проекта транспортировки газа из России - 04.02.2025, ПРАЙМ
Посол Ирана рассказал о реализации проекта транспортировки газа из России
Иран ожидает первых практических шагов по реализации проекта транспортировки газа из России в текущем году, сторонам осталось согласовать ряд "небольших... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T11:51+0300
2025-02-04T11:51+0300
2025-02-04T11:51+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Иран ожидает первых практических шагов по реализации проекта транспортировки газа из России в текущем году, сторонам осталось согласовать ряд "небольших вопросов", заявил посол Ирана в России Казем Джалали. "Еще один большой проект между Ираном и Россией - это транспортировка российского газа через территорию Ирана. Наши консультации по этому вопросу продолжаются. У нас есть большие договорённости по этому вопросу. Остались небольшие вопросы, над которыми работа еще продолжается", - сказал посол журналистам. "Мы надеемся, что первые практические шаги будут реализованы в 2025 году", - добавил он.
https://1prime.ru/20250116/iran-854260174.html
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россия, иран, газ
Энергетика, РОССИЯ, ИРАН, Газ
Посол Ирана рассказал о реализации проекта транспортировки газа из России
Посол Ирана: Тегеран ждет первых шагов по проекту транспортировки газа из РФ
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Иран ожидает первых практических шагов по реализации проекта транспортировки газа из России в текущем году, сторонам осталось согласовать ряд "небольших вопросов", заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Еще один большой проект между Ираном и Россией - это транспортировка российского газа через территорию Ирана. Наши консультации по этому вопросу продолжаются. У нас есть большие договорённости по этому вопросу. Остались небольшие вопросы, над которыми работа еще продолжается", - сказал посол журналистам.
"Мы надеемся, что первые практические шаги будут реализованы в 2025 году", - добавил он.
Посол Ирана заявил, что договор о поставках газа из России почти готов