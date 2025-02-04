https://1prime.ru/20250204/iran-854655918.html

Посол Ирана рассказал о реализации проекта транспортировки газа из России

Посол Ирана рассказал о реализации проекта транспортировки газа из России - 04.02.2025, ПРАЙМ

Посол Ирана рассказал о реализации проекта транспортировки газа из России

Иран ожидает первых практических шагов по реализации проекта транспортировки газа из России в текущем году, сторонам осталось согласовать ряд "небольших... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T11:51+0300

2025-02-04T11:51+0300

2025-02-04T11:51+0300

энергетика

россия

иран

газ

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Иран ожидает первых практических шагов по реализации проекта транспортировки газа из России в текущем году, сторонам осталось согласовать ряд "небольших вопросов", заявил посол Ирана в России Казем Джалали. "Еще один большой проект между Ираном и Россией - это транспортировка российского газа через территорию Ирана. Наши консультации по этому вопросу продолжаются. У нас есть большие договорённости по этому вопросу. Остались небольшие вопросы, над которыми работа еще продолжается", - сказал посол журналистам. "Мы надеемся, что первые практические шаги будут реализованы в 2025 году", - добавил он.

https://1prime.ru/20250116/iran-854260174.html

иран

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россия, иран, газ