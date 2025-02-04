https://1prime.ru/20250204/kanada-854650800.html

В Канаде наблюдается всплеск антиамериканизма, сообщил посол РФ

В Канаде наблюдается всплеск антиамериканизма, сообщил посол РФ - 04.02.2025, ПРАЙМ

В Канаде наблюдается всплеск антиамериканизма, сообщил посол РФ

В Канаде на сегодняшний день наблюдается сильный всплеск антиамериканских настроений на фоне угроз президента США Дональда Трампа о введении пошлин на канадские | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T09:30+0300

2025-02-04T09:30+0300

2025-02-04T09:30+0300

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сша

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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. В Канаде на сегодняшний день наблюдается сильный всплеск антиамериканских настроений на фоне угроз президента США Дональда Трампа о введении пошлин на канадские товары. Об этом сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов."В Канаде, что сейчас происходит на фоне угроз Трампа, здесь сильный всплеск антиамериканизма. Последние две хоккейные игры прошли, и баскетбольная игра между канадскими и американскими командами. Во время исполнения гимна США… перед матчем… освистывали американский гимн, кричали разные вещи нелитературные", - рассказал Степанов в эфире "Соловьев Live". Помимо этого, посол также добавил, что антиамериканских взглядов придерживаются даже случайные прохожие, ругая и проклиная США. "В магазинах мелкий, средний и крупный бизнес ведет кампанию "Покупай канадское". Собираются убирать с полок американские товары", - отметил он. При этом Степанов отметил, что отношения Канады с Россией не изменятся: канадская власть пока не собирается отступать от своего антироссийского курса.

https://1prime.ru/20250203/kanada-854628459.html

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канада, сша, дональд трамп, пошлины