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В Канаде наблюдается всплеск антиамериканизма, сообщил посол РФ - 04.02.2025, ПРАЙМ
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В Канаде наблюдается всплеск антиамериканизма, сообщил посол РФ
В Канаде наблюдается всплеск антиамериканизма, сообщил посол РФ - 04.02.2025, ПРАЙМ
В Канаде наблюдается всплеск антиамериканизма, сообщил посол РФ
В Канаде на сегодняшний день наблюдается сильный всплеск антиамериканских настроений на фоне угроз президента США Дональда Трампа о введении пошлин на канадские | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T09:30+0300
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канада
сша
дональд трамп
пошлины
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. В Канаде на сегодняшний день наблюдается сильный всплеск антиамериканских настроений на фоне угроз президента США Дональда Трампа о введении пошлин на канадские товары. Об этом сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов."В Канаде, что сейчас происходит на фоне угроз Трампа, здесь сильный всплеск антиамериканизма. Последние две хоккейные игры прошли, и баскетбольная игра между канадскими и американскими командами. Во время исполнения гимна США… перед матчем… освистывали американский гимн, кричали разные вещи нелитературные", - рассказал Степанов в эфире "Соловьев Live". Помимо этого, посол также добавил, что антиамериканских взглядов придерживаются даже случайные прохожие, ругая и проклиная США. "В магазинах мелкий, средний и крупный бизнес ведет кампанию "Покупай канадское". Собираются убирать с полок американские товары", - отметил он. При этом Степанов отметил, что отношения Канады с Россией не изменятся: канадская власть пока не собирается отступать от своего антироссийского курса.
https://1prime.ru/20250203/kanada-854628459.html
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канада, сша, дональд трамп, пошлины
КАНАДА, США, Дональд Трамп, пошлины
09:30 04.02.2025
 
В Канаде наблюдается всплеск антиамериканизма, сообщил посол РФ

Степанов: в Канаде растут антиамериканские настроения на фоне угроз Трампа

© fotolia.com / rabbit75_fot #Оттава
#Оттава - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© fotolia.com / rabbit75_fot
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. В Канаде на сегодняшний день наблюдается сильный всплеск антиамериканских настроений на фоне угроз президента США Дональда Трампа о введении пошлин на канадские товары. Об этом сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов.
"В Канаде, что сейчас происходит на фоне угроз Трампа, здесь сильный всплеск антиамериканизма. Последние две хоккейные игры прошли, и баскетбольная игра между канадскими и американскими командами. Во время исполнения гимна США… перед матчем… освистывали американский гимн, кричали разные вещи нелитературные", - рассказал Степанов в эфире "Соловьев Live".
Помимо этого, посол также добавил, что антиамериканских взглядов придерживаются даже случайные прохожие, ругая и проклиная США.
"В магазинах мелкий, средний и крупный бизнес ведет кампанию "Покупай канадское". Собираются убирать с полок американские товары", - отметил он.
При этом Степанов отметил, что отношения Канады с Россией не изменятся: канадская власть пока не собирается отступать от своего антироссийского курса.
Канадский флаг. - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
В Канаде заявили, что американцы будут "ошеломлены" ответом на пошлины США
Вчера, 11:43
 
КАНАДАСШАДональд Трамппошлины
 
 
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