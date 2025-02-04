https://1prime.ru/20250204/katastrofa-854670955.html

В корпусе разбившегося борта AZAL выявили множество сквозных повреждений

В корпусе разбившегося борта AZAL выявили множество сквозных повреждений - 04.02.2025, ПРАЙМ

В корпусе разбившегося борта AZAL выявили множество сквозных повреждений

В корпусе разбившегося под Актау самолета Azerbaijan Airlines выявлено множество сквозных повреждений, говорится в предварительном отчете о расследовании причин | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T19:04+0300

2025-02-04T19:04+0300

2025-02-04T19:05+0300

происшествия

azerbaijan airlines

самолет

крушение

отчет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/19/853855799_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c5de932a812af67526734c1a41114b7.jpg

АСТАНА, 4 фев - ПРАЙМ. В корпусе разбившегося под Актау самолета Azerbaijan Airlines выявлено множество сквозных повреждений, говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана. "Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму", - говорится в предварительном отчете казахстанского минтранса. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://1prime.ru/20241228/aliev-853935968.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

azerbaijan airlines, самолет, крушение, отчет