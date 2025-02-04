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В корпусе разбившегося борта AZAL выявили множество сквозных повреждений - 04.02.2025, ПРАЙМ
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В корпусе разбившегося борта AZAL выявили множество сквозных повреждений
В корпусе разбившегося борта AZAL выявили множество сквозных повреждений - 04.02.2025, ПРАЙМ
В корпусе разбившегося борта AZAL выявили множество сквозных повреждений
В корпусе разбившегося под Актау самолета Azerbaijan Airlines выявлено множество сквозных повреждений, говорится в предварительном отчете о расследовании причин | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T19:04+0300
2025-02-04T19:05+0300
происшествия
azerbaijan airlines
самолет
крушение
отчет
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АСТАНА, 4 фев - ПРАЙМ. В корпусе разбившегося под Актау самолета Azerbaijan Airlines выявлено множество сквозных повреждений, говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана. "Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму", - говорится в предварительном отчете казахстанского минтранса. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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azerbaijan airlines, самолет, крушение, отчет
Происшествия, Azerbaijan Airlines, самолет, крушение, отчет
19:04 04.02.2025 (обновлено: 19:05 04.02.2025)
 
В корпусе разбившегося борта AZAL выявили множество сквозных повреждений

Отчет: в корпусе разбившегося борта AZAL выявлено множество сквозных повреждений

© МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау
© МЧС Республики Казахстан
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АСТАНА, 4 фев - ПРАЙМ. В корпусе разбившегося под Актау самолета Azerbaijan Airlines выявлено множество сквозных повреждений, говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана.
"Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму", - говорится в предварительном отчете казахстанского минтранса.
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Алиев заявил о внешнем воздействии на самолет авиакомпании AZAL
28 декабря 2024, 16:57
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
 
ПроисшествияAzerbaijan Airlinesсамолеткрушениеотчет
 
 
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