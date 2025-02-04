https://1prime.ru/20250204/katastrofa-854671500.html

В Казахстане опубликовали фрагменты переговоров AZAL с наземными службами

В Казахстане опубликовали фрагменты переговоров AZAL с наземными службами - 04.02.2025, ПРАЙМ

В Казахстане опубликовали фрагменты переговоров AZAL с наземными службами

Минтранс Казахстана опубликовал фрагменты переговоров экипажа потерпевшего крушение борта AZAL с наземными службами. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T19:24+0300

2025-02-04T19:24+0300

2025-02-04T19:25+0300

происшествия

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АСТАНА, 4 фев - ПРАЙМ. Минтранс Казахстана опубликовал фрагменты переговоров экипажа потерпевшего крушение борта AZAL с наземными службами. "Представлены фрагменты из выписки разных временных интервалов радиообмена", - говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана. Далее публикуются подробные переговоры экипажа и наземных служб. В 5.20 утра звучит сообщение "Самолёт теряет управление". Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://1prime.ru/20241228/aliev-853935968.html

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