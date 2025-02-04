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Перед крушением AZAL диспетчеры говорили о введении плана "Ковер" в Грозном

Перед крушением AZAL диспетчеры говорили о введении плана "Ковер" в Грозном - 04.02.2025, ПРАЙМ

Перед крушением AZAL диспетчеры говорили о введении плана "Ковер" в Грозном

Перед крушением самолета AZAL в Актау диспетчеры говорили между собой о введении плана "Ковер" в Грозном, говорится в предварительном отчете о расследовании... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T19:38+0300

2025-02-04T19:38+0300

2025-02-04T20:09+0300

происшествия

azal

авиадиспетчеры

предупреждение

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Перед крушением самолета AZAL в Актау диспетчеры говорили между собой о введении плана "Ковер" в Грозном, говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана. Министерство транспорта Казахстана опубликовал во вторник предварительный отчет по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау. Информация из отчета может уточняться и дополняться, окончательный отчет будет подготовлен после завершения работ. "ДВЗ (диспетчер по взаимодействию) Регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Ростов-на-Дону): 15 минут Грозный "Ковер" радиусом 50", - говорится в предварительном отчете казахстанского минтранса со ссылкой на данные самописцев. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://1prime.ru/20241229/krushenie-853950037.html

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azal, авиадиспетчеры, предупреждение