https://1prime.ru/20250204/katastrofa-854674655.html

В авиации РФ сделали заявление о "посторонних элементах" из корпуса AZAL

В авиации РФ сделали заявление о "посторонних элементах" из корпуса AZAL - 04.02.2025, ПРАЙМ

В авиации РФ сделали заявление о "посторонних элементах" из корпуса AZAL

Российская сторона до сих пор не получила образцы "посторонних элементов", которые были найдены в корпусе потерпевшего крушение в Казахстане самолета... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T23:28+0300

2025-02-04T23:28+0300

2025-02-04T23:28+0300

происшествия

россия

заявление

azal

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российская сторона до сих пор не получила образцы "посторонних элементов", которые были найдены в корпусе потерпевшего крушение в Казахстане самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), для проведения их экспертизы, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в авиационных кругах России, задействованный в расследовании крушения борта. Минтранс Казахстана опубликовал во вторник предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Содержащаяся в документе информация может уточняться и дополняться, окончательный отчёт будет подготовлен после завершения работ. "Российская сторона до сих пор не получила образцы посторонних элементов, которые были найдены в корпусе самолета, для проведения их экспертизы", - приводит телеканал слова источника. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://1prime.ru/20250204/katastrofa-854670955.html

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россия, заявление, azal