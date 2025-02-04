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В авиации РФ сделали заявление о "посторонних элементах" из корпуса AZAL - 04.02.2025, ПРАЙМ
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В авиации РФ сделали заявление о "посторонних элементах" из корпуса AZAL
В авиации РФ сделали заявление о "посторонних элементах" из корпуса AZAL - 04.02.2025, ПРАЙМ
В авиации РФ сделали заявление о "посторонних элементах" из корпуса AZAL
Российская сторона до сих пор не получила образцы "посторонних элементов", которые были найдены в корпусе потерпевшего крушение в Казахстане самолета... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T23:28+0300
2025-02-04T23:28+0300
происшествия
россия
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российская сторона до сих пор не получила образцы "посторонних элементов", которые были найдены в корпусе потерпевшего крушение в Казахстане самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), для проведения их экспертизы, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в авиационных кругах России, задействованный в расследовании крушения борта. Минтранс Казахстана опубликовал во вторник предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Содержащаяся в документе информация может уточняться и дополняться, окончательный отчёт будет подготовлен после завершения работ. "Российская сторона до сих пор не получила образцы посторонних элементов, которые были найдены в корпусе самолета, для проведения их экспертизы", - приводит телеканал слова источника. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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россия, заявление, azal
Происшествия, РОССИЯ, заявление, AZAL
23:28 04.02.2025
 
В авиации РФ сделали заявление о "посторонних элементах" из корпуса AZAL

RT: РФ не получила образцы "посторонних элементов", найденных в корпусе AZAL

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российская сторона до сих пор не получила образцы "посторонних элементов", которые были найдены в корпусе потерпевшего крушение в Казахстане самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), для проведения их экспертизы, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в авиационных кругах России, задействованный в расследовании крушения борта.
Минтранс Казахстана опубликовал во вторник предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Содержащаяся в документе информация может уточняться и дополняться, окончательный отчёт будет подготовлен после завершения работ.
"Российская сторона до сих пор не получила образцы посторонних элементов, которые были найдены в корпусе самолета, для проведения их экспертизы", - приводит телеканал слова источника.
Крушение самолета в Актау
Казахстан опубликовал предварительный отчёт по крушению борта AZAL
Вчера, 19:04
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
 
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