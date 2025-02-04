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Инфляция в Казахстане потребует сохранения высокой базовой ставки
Инфляция в Казахстане потребует сохранения высокой базовой ставки - 04.02.2025, ПРАЙМ
Инфляция в Казахстане потребует сохранения высокой базовой ставки
Ускорение инфляции в Казахстане может потребовать более длительного сохранения высокой базовой ставки, считают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T16:24+0300
2025-02-04T16:24+0300
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экономика
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АЛМА-АТА, 4 фев – ПРАЙМ. Ускорение инфляции в Казахстане может потребовать более длительного сохранения высокой базовой ставки, считают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). "Ускорение инфляции может потребовать длительного сохранения высоких ставок и пересмотра прогнозов по ее возврату к цели. Для достижения таргета в 5% месячный рост индекса потребительских цен (ИПЦ) должен составлять 0,41%. Месячный рост ИПЦ в стране ускорился с 0,9 до 1,1%, а годовой показатель - с 8,6 до 8,9%. Соответственно, процентные ставки в системе могут оставаться высокими дольше ожидаемого", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте ассоциации. Помимо этого, аналитики указали, что нацвалюта завершила первые торги февраля ослаблением: курс доллара к тенге вырос до 521,83, прибавив 3,63 тенге. Объем торгов составил 152,7 миллиона долларов, что на 32,5 миллиона меньше среднего показателя. "В условиях низких объемов торгов такое движение может быть обусловлено ожидаемым снижением объема чистых продаж инвалюты в рамках операций НБРК (с 1,3 миллиарда долларов в январе до 1,1 в феврале), неблагоприятными данными по инфляции, а также ослаблением российского рубля", - полагают эксперты. В январе этого года Национальный банк (центробанк) Казахстана принял решение сохранить базовую (учетную) ставку на прежнем уровне 15,25%. Очередное плановое решение по ставке комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка республики объявит 7 марта.
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казахстан, алма-ата, инфляция
Экономика, КАЗАХСТАН, АЛМА-АТА, инфляция
Инфляция в Казахстане потребует сохранения высокой базовой ставки
Рост цен в Казахстане потребует длительного сохранения высокой базовой ставки
АЛМА-АТА, 4 фев – ПРАЙМ. Ускорение инфляции в Казахстане может потребовать более длительного сохранения высокой базовой ставки, считают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
"Ускорение инфляции может потребовать длительного сохранения высоких ставок и пересмотра прогнозов по ее возврату к цели. Для достижения таргета в 5% месячный рост индекса потребительских цен (ИПЦ) должен составлять 0,41%. Месячный рост ИПЦ в стране ускорился с 0,9 до 1,1%, а годовой показатель - с 8,6 до 8,9%. Соответственно, процентные ставки в системе могут оставаться высокими дольше ожидаемого", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте ассоциации.
Помимо этого, аналитики указали, что нацвалюта завершила первые торги февраля ослаблением: курс доллара к тенге вырос до 521,83, прибавив 3,63 тенге. Объем торгов составил 152,7 миллиона долларов, что на 32,5 миллиона меньше среднего показателя. "В условиях низких объемов торгов такое движение может быть обусловлено ожидаемым снижением объема чистых продаж инвалюты в рамках операций НБРК (с 1,3 миллиарда долларов в январе до 1,1 в феврале), неблагоприятными данными по инфляции, а также ослаблением российского рубля", - полагают эксперты.
В январе этого года Национальный банк (центробанк) Казахстана принял решение сохранить базовую (учетную) ставку на прежнем уровне 15,25%. Очередное плановое решение по ставке комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка республики объявит 7 марта.
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