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Фигурантами дела о работе подпольных казино в Череповце стали 30 человек

Фигурантами дела о работе подпольных казино в Череповце стали 30 человек - 04.02.2025, ПРАЙМ

Фигурантами дела о работе подпольных казино в Череповце стали 30 человек

Тридцать человек стали фигурантами дела об организации незаконного игорного бизнеса на территории Вологодской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T16:58+0300

2025-02-04T16:58+0300

2025-02-04T16:58+0300

россия

вологодская область

череповец

казино

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - ПРАЙМ. Тридцать человек стали фигурантами дела об организации незаконного игорного бизнеса на территории Вологодской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. "Тридцати фигурантам инкриминируется два эпизода ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение незаконных азартных игр), а также ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе)", - сообщает пресс-служба. По версии следствия, в период с 2013 по апрель 2024 года члены преступного сообщества обеспечили функционирование в Череповце более десятка незаконных игорных заведений, которые принесли им более 3 миллионов рублей. Их преступная деятельность была пресечена весной в ходе совместной операции, проведенной следователями СУСК с оперативными сотрудниками областных управлений ФСБ и МВД. Как уточнили в СУСК РИА Новости, сумма в 3 миллиона рублей была заявлена на момент возбуждения уголовного дела, сейчас проводятся восемь бухгалтерских экспертиз для установления точного размера извлеченного преступного дохода. "Трое обвиняемых, в том числе организаторы преступного сообщества, продолжают содержаться под стражей, в отношении остальных избраны различные меры процессуального принуждения", - добавили в пресс-службе. Следственные действия проводятся на территориях нескольких субъектов РФ, по месту нахождения фигурантов, уже допрошено несколько сотен лиц, имеющих различные статусы по уголовному делу.

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россия, вологодская область, череповец, казино