Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай подал жалобу на налоговые меры США в ВТО - 04.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250204/kitay-854649646.html
Китай подал жалобу на налоговые меры США в ВТО
Китай подал жалобу на налоговые меры США в ВТО - 04.02.2025, ПРАЙМ
Китай подал жалобу на налоговые меры США в ВТО
Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщило министерство коммерции КНР. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T09:07+0300
2025-02-04T09:07+0300
экономика
китай
сша
вто
https://cdnn.1prime.ru/img/82856/77/828567784_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_6fe6b29c2204895d0e573504db603ad6.jpg
ПЕКИН, 4 фев - ПРАЙМ. Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщило министерство коммерции КНР. "США 1 февраля объявили о введении 10%-ной пошлины на товары из Китая. В ответ Китай с целью защиты своих законных прав и интересов подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации", - говорится в заявлении ведомства.
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82856/77/828567784_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_481cf50b0ccd0420c2092791cd84ecc1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, сша, вто
Экономика, КИТАЙ, США, ВТО
09:07 04.02.2025
 
Китай подал жалобу на налоговые меры США в ВТО

Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров ВТО

© РИА Новости . Александр Штоль | Перейти в медиабанкПрохожие на пешеходной улице в Шанхае
Прохожие на пешеходной улице в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Александр Штоль
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 4 фев - ПРАЙМ. Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщило министерство коммерции КНР.
"США 1 февраля объявили о введении 10%-ной пошлины на товары из Китая. В ответ Китай с целью защиты своих законных прав и интересов подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации", - говорится в заявлении ведомства.
 
ЭкономикаКИТАЙСШАВТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала