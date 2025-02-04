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Китай подал жалобу на налоговые меры США в ВТО

Китай подал жалобу на налоговые меры США в ВТО - 04.02.2025, ПРАЙМ

Китай подал жалобу на налоговые меры США в ВТО

Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщило министерство коммерции КНР. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T09:07+0300

2025-02-04T09:07+0300

2025-02-04T09:07+0300

экономика

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ПЕКИН, 4 фев - ПРАЙМ. Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщило министерство коммерции КНР. "США 1 февраля объявили о введении 10%-ной пошлины на товары из Китая. В ответ Китай с целью защиты своих законных прав и интересов подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации", - говорится в заявлении ведомства.

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