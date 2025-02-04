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Комплексы "Ростеха" отобрали более 53 тысяч тонн макулатуры

Комплексы "Ростеха" отобрали более 53 тысяч тонн макулатуры - 04.02.2025, ПРАЙМ

Комплексы "Ростеха" отобрали более 53 тысяч тонн макулатуры

Построенные госкорпорацией "Ростех" комплексы по переработке отходов с 2022 года отобрали более 53 тысяч тонн макулатуры, которую применяют для производства... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T06:16+0300

2025-02-04T06:16+0300

2025-02-04T06:16+0300

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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Построенные госкорпорацией "Ростех" комплексы по переработке отходов с 2022 года отобрали более 53 тысяч тонн макулатуры, которую применяют для производства картона и крафтовой бумаги вместо древесины, заменив, по сути, использование для этого 500 тысяч деревьев, следует из комментария корпорации для РИА Новости. "Также на комплексах отобрано более 53 тыс. тонн макулатуры. Ее применяют для производства картона и крафтовой бумаги вместо древесины. Эквивалент вторсырья – 120 гектаров леса. Это полмиллиона деревьев", - сказали в компании. В корпорации добавили, в 2018 году холдинговая компания "Ростеха" "РТ-Инвест" стала крупнейшим инвестором отрасли обращения с отходами в Московском регионе и Татарстане. За это время инвестировано более 220 млрд рублей, в Подмосковье построены четыре комплекса по переработке отходов. Их суммарная мощность более 3,3 миллиона тонн отходов в год. С начала 2022 года комплексы позволили направить на переработку для вторичного использования 100 тысяч тонн стекла, 50 тысяч тонн металла, 120 тысяч тонн пластика. В декабре 2024 года "Ростех" запустил первую в России "зеленую" электростанцию, работающую на отходах. "В основе проекта самые передовые технологии, аналогичные тем, которые применяют на заводах в Финляндии и Швейцарии. Предприятие ежегодно сможет перерабатывать в "зеленую" энергию 700 тысяч тонн отходов, непригодных для вторичного использования. Это 520 миллионов кВт.ч в год, которых достаточно для обеспечения электричеством города с населением 80 тыс жителей", - сказали в компании. "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России, объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как "Камаз", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Уралвагонзавод", "Швабе", Концерн "Калашников", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Рособоронэкспорт", "Росэлектроника", "Нацимбио" и другие.

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бизнес, россия, татарстан, московская область, подмосковье, ростех, камаз, оак