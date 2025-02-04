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В Госдуме Ялтинскую конференцию поставили в пример ведения переговоров

В Госдуме Ялтинскую конференцию поставили в пример ведения переговоров - 04.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме Ялтинскую конференцию поставили в пример ведения переговоров

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал Ялтинскую конференцию лучшим историческим примером и актуальным по сей | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T09:15+0300

2025-02-04T09:15+0300

2025-02-04T09:15+0300

россия

госдума

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал Ялтинскую конференцию лучшим историческим примером и актуальным по сей день мастер-классом по проведению переговоров. "Сегодня западному миру очень не хватает настоящих политиков, способных мыслить на десятилетия, а не до окончания своих полномочий. Большая тройка преподала миру мастер-класс по проведению переговоров, который актуален и сегодня", - сказал агентству РИА Новости Белик. По словам депутата, Ялтинская конференция уберегла мир от очередной войны после победы над фашистской Германией. "Эта встреча трех лидеров - лучший исторический пример о том, как надо договариваться о мироустройстве на планете. Ведь союзники, скажем прямо, не особо нам симпатизировали и у них были свои планы на Европу, а в Ялте все обговорили до мелочей, распределили "всем сестрам по серьгам". Таким образом предотвратили новый конфликт уже между союзниками - вот она истинная дипломатия", - подчеркнул Белик. Ялтинская конференция глав стран антигитлеровской коалиции прошла в Крыму, в Ливадии (Ялта) с 4 по 11 февраля 1945 года. Решения Ялтинской конференции способствовали мобилизации сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии. На ней были заложены основы послевоенного миропорядка, просуществовавшего почти всю вторую половину XX века, а некоторые его элементы, такие как ООН, существуют и поныне. Однако многие договоренности между тремя державами, достигнутые в Ливадии, и развивавшие их решения Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года не были полностью претворены в жизнь в результате начавшейся с весны 1946 года холодной войны.

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россия, госдума