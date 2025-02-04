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Зеленский признал коррупцию на миллиардные суммы
Зеленский признал коррупцию на миллиардные суммы - 04.02.2025, ПРАЙМ
Зеленский признал коррупцию на миллиардные суммы
Недавние кадровые изменения в руководстве ключевых финансовых ведомств Украины привели к раскрытию теневых схем, которые использовали представители власти и... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T22:25+0300
2025-02-04T22:25+0300
2025-02-04T22:58+0300
экономика
владимир зеленский
коррупция на украине
признание
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Недавние кадровые изменения в руководстве ключевых финансовых ведомств Украины привели к раскрытию теневых схем, которые использовали представители власти и бизнеса, заявил во вторник Владимир Зеленский, добавив, что масштаб коррупции исчисляется миллиардами гривен. Он отметил, что на заседании совета национальной безопасности и обороны заслушал отчеты по "финансовой чистоте" в стране. По его словам, смена руководства в налоговой службе и службе финансового мониторинга страны остановила теневые финансовые схемы. "Это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен. Соответствующие материалы (находятся - прим. ред.) уже у правоохранительных органов", - сказал Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Как сообщало в начале января украинское издание "Судебно-юридическая газета", новый глава государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко уволил двух руководителей в центральном аппарате налоговой. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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владимир зеленский, коррупция на украине, признание
Экономика, Владимир Зеленский, коррупция на Украине, признание
Зеленский признал коррупцию на миллиардные суммы
Зеленский признал коррупцию на миллиарды гривен в финансовых ведомствах Украины
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Недавние кадровые изменения в руководстве ключевых финансовых ведомств Украины привели к раскрытию теневых схем, которые использовали представители власти и бизнеса, заявил во вторник Владимир Зеленский, добавив, что масштаб коррупции исчисляется миллиардами гривен.
Он отметил, что на заседании совета национальной безопасности и обороны заслушал отчеты по "финансовой чистоте" в стране. По его словам, смена руководства в налоговой службе и службе финансового мониторинга страны остановила теневые финансовые схемы.
"Это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен. Соответствующие материалы (находятся - прим. ред.) уже у правоохранительных органов", - сказал Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Как сообщало в начале января украинское издание "Судебно-юридическая газета", новый глава государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко уволил двух руководителей в центральном аппарате налоговой.
Был приглашен. Зеленский объяснил, почему его не было на инаугурации Трампа
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.