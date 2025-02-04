https://1prime.ru/20250204/lavrov-854670332.html
Лавров рассказал об ошибках в российской внешней политике
Лавров рассказал об ошибках в российской внешней политике - 04.02.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал об ошибках в российской внешней политике
Поворот российской внешней политики на Запад после распада Советского Союза был ошибкой, заявил на презентации департамента партнерства с Африкой МИД РФ министр | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T18:21+0300
2025-02-04T18:21+0300
2025-02-04T18:22+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Поворот российской внешней политики на Запад после распада Советского Союза был ошибкой, заявил на презентации департамента партнерства с Африкой МИД РФ министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что после распада СССР российское руководство, "к огромному сожалению", считало, что "для него распахнуты двери так называемой западной цивилизации, а все остальное не имеет никакого значения". "Это была стратегическая ошибка", - констатировал глава МИД.И сегодня, по его словам, "это уже признано всеми, в том числе на государственном уровне".Вместе с тем Лавров отметил, что ошибка послужила хорошим уроком нынешнему руководству Российской Федерации и ее гражданам.
https://1prime.ru/20250128/lavrov-854489572.html
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сергей лавров, россия, запад, экспертное мнение
Политика, Сергей Лавров, РОССИЯ, ЗАПАД, экспертное мнение
Лавров рассказал об ошибках в российской внешней политике
Лавров: разворот политики России на Запад в 1990-е был стратегической ошибкой
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Поворот российской внешней политики на Запад после распада Советского Союза был ошибкой, заявил на презентации департамента партнерства с Африкой МИД РФ министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он напомнил, что после распада СССР российское руководство, "к огромному сожалению", считало, что "для него распахнуты двери так называемой западной цивилизации, а все остальное не имеет никакого значения".
"Это была стратегическая ошибка", - констатировал глава МИД.
И сегодня, по его словам, "это уже признано всеми, в том числе на государственном уровне".
Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике
Вместе с тем Лавров отметил, что ошибка послужила хорошим уроком нынешнему руководству Российской Федерации и ее гражданам.