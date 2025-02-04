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Лукашенко заявил, что разберется с необоснованным выводом валюты за рубеж

Лукашенко заявил, что разберется с необоснованным выводом валюты за рубеж - 04.02.2025, ПРАЙМ

Лукашенко заявил, что разберется с необоснованным выводом валюты за рубеж

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время намерен разобраться, как выполняются его поручения по недопущению необоснованного вывода... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T14:40+0300

2025-02-04T14:40+0300

2025-02-04T14:40+0300

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 4 фев – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время намерен разобраться, как выполняются его поручения по недопущению необоснованного вывода денег за рубеж. "В ближайшее время мы разберемся с правительством, как они реализовывали те решения, которые мною были приняты", - передает слова президента его пресс-служба. Ранее во время доклада генерального прокурора Андрея Шведа затрагивался вопрос вывода валюты за пределы страны, отметил Лукашенко. В ходе доклада выяснилось, что за 2024 год за границу были выведены не десятки миллионов денежных средств, как докладывалось ранее президенту, а сотни.Президент также напомнил о своем поручении не допускать, чтобы инвесторы, ушедшие из Белоруссии необоснованно выводили валютные средства, заработанные в стране. Он подчеркнул, что считает ненормальным со стороны инвесторов выводить деньги, после того как они покинули Белоруссию. "Дивиденды выводят. Они что, лично сами заработали эти деньги?" - высказался о ситуации Лукашенко.Ранее в ответ на западные санкции и уход из республики ряда зарубежных компаний Лукашенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики, введя контроль со стороны государства за отчуждением лицами из недружественных стран принадлежащих им акций и долей, а также недвижимого имущества белорусских предприятий. Кроме того, в республике было решено ввести определенные ограничения на выплату дивидендов собственникам долей и акций белорусских компаний из недружественных государств.

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белоруссия, минск, александр лукашенко