Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Магаданской области началась разработка промышленного турмаршрута - 04.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250204/magadan-854658844.html
В Магаданской области началась разработка промышленного турмаршрута
В Магаданской области началась разработка промышленного турмаршрута - 04.02.2025, ПРАЙМ
В Магаданской области началась разработка промышленного турмаршрута
Власти Магаданской области в 2025 году разработают промышленный туристический маршрут в регионе. Об этом сообщило правительство Колымы. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T13:11+0300
2025-02-04T13:11+0300
магаданская область
туризм
россия
путешествия
https://cdnn.1prime.ru/img/76514/78/765147845_0:81:1301:812_1920x0_80_0_0_9222b3c2548be90481ab0cfe25d2b4fb.jpg
МАГАДАН, 4 фев - ПРАЙМ. Власти Магаданской области в 2025 году разработают промышленный туристический маршрут в регионе. Об этом сообщило правительство Колымы. "В декабре 2024 года Магаданская область присоединилась к участию в акселерационной программе по развитию промышленного туризма "Открытая промышленность", инициированной агентством стратегических инициатив при поддержке Минпромторга России. Результатом участия региона в программе станет подготовка к ноябрю 2025 года концепции будущего промышленного туристического маршрута на территории Магаданской области", - цитируются в сообщении слова руководителя управления информационной политики правительства региона Максима Котенкова. Согласно специфике промышленного туризма, основным туристическим ресурсом станут индустриальные объекты, которые будут включать в себя действующие или когда-то функционировавшие промышленные предприятия, уточняет правительство. Как отмечает правительство Магаданской области, туристов может заинтересовать возможность посетить месторождения золота и серебра, а также золотоизвлекательные фабрики. Также ранее обсуждались идеи о том, чтобы дать туристам возможность самостоятельно добыть драгоценные металлы традиционными методами.
https://1prime.ru/20250128/puteshestviya-854494030.html
магаданская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76514/78/765147845_101:0:1184:812_1920x0_80_0_0_f73b21ecec85c297f12b0075cee9870f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
магаданская область, туризм, россия, путешествия
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Туризм, РОССИЯ, путешествия
13:11 04.02.2025
 
В Магаданской области началась разработка промышленного турмаршрута

В Магаданской области разработают промышленный туристический маршрут

© РИА Новости . Сергей Субботин | Перейти в медиабанкМагадан
Магадан - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАГАДАН, 4 фев - ПРАЙМ. Власти Магаданской области в 2025 году разработают промышленный туристический маршрут в регионе. Об этом сообщило правительство Колымы.
"В декабре 2024 года Магаданская область присоединилась к участию в акселерационной программе по развитию промышленного туризма "Открытая промышленность", инициированной агентством стратегических инициатив при поддержке Минпромторга России. Результатом участия региона в программе станет подготовка к ноябрю 2025 года концепции будущего промышленного туристического маршрута на территории Магаданской области", - цитируются в сообщении слова руководителя управления информационной политики правительства региона Максима Котенкова.
Согласно специфике промышленного туризма, основным туристическим ресурсом станут индустриальные объекты, которые будут включать в себя действующие или когда-то функционировавшие промышленные предприятия, уточняет правительство.
Как отмечает правительство Магаданской области, туристов может заинтересовать возможность посетить месторождения золота и серебра, а также золотоизвлекательные фабрики. Также ранее обсуждались идеи о том, чтобы дать туристам возможность самостоятельно добыть драгоценные металлы традиционными методами.
Остров Ольхон на озере Байкал - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
Вице-премьер отметил рост внутреннего туризма в России
28 января, 13:49
 
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬТуризмРОССИЯпутешествия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала