https://1prime.ru/20250204/magadan-854658844.html
В Магаданской области началась разработка промышленного турмаршрута
В Магаданской области началась разработка промышленного турмаршрута - 04.02.2025, ПРАЙМ
В Магаданской области началась разработка промышленного турмаршрута
Власти Магаданской области в 2025 году разработают промышленный туристический маршрут в регионе. Об этом сообщило правительство Колымы. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T13:11+0300
2025-02-04T13:11+0300
2025-02-04T13:11+0300
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туризм
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МАГАДАН, 4 фев - ПРАЙМ. Власти Магаданской области в 2025 году разработают промышленный туристический маршрут в регионе. Об этом сообщило правительство Колымы. "В декабре 2024 года Магаданская область присоединилась к участию в акселерационной программе по развитию промышленного туризма "Открытая промышленность", инициированной агентством стратегических инициатив при поддержке Минпромторга России. Результатом участия региона в программе станет подготовка к ноябрю 2025 года концепции будущего промышленного туристического маршрута на территории Магаданской области", - цитируются в сообщении слова руководителя управления информационной политики правительства региона Максима Котенкова. Согласно специфике промышленного туризма, основным туристическим ресурсом станут индустриальные объекты, которые будут включать в себя действующие или когда-то функционировавшие промышленные предприятия, уточняет правительство. Как отмечает правительство Магаданской области, туристов может заинтересовать возможность посетить месторождения золота и серебра, а также золотоизвлекательные фабрики. Также ранее обсуждались идеи о том, чтобы дать туристам возможность самостоятельно добыть драгоценные металлы традиционными методами.
https://1prime.ru/20250128/puteshestviya-854494030.html
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магаданская область, туризм, россия, путешествия
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Туризм, РОССИЯ, путешествия
В Магаданской области началась разработка промышленного турмаршрута
В Магаданской области разработают промышленный туристический маршрут
МАГАДАН, 4 фев - ПРАЙМ. Власти Магаданской области в 2025 году разработают промышленный туристический маршрут в регионе. Об этом сообщило правительство Колымы.
"В декабре 2024 года Магаданская область присоединилась к участию в акселерационной программе по развитию промышленного туризма "Открытая промышленность", инициированной агентством стратегических инициатив при поддержке Минпромторга России. Результатом участия региона в программе станет подготовка к ноябрю 2025 года концепции будущего промышленного туристического маршрута на территории Магаданской области", - цитируются в сообщении слова руководителя управления информационной политики правительства региона Максима Котенкова.
Согласно специфике промышленного туризма, основным туристическим ресурсом станут индустриальные объекты, которые будут включать в себя действующие или когда-то функционировавшие промышленные предприятия, уточняет правительство.
Как отмечает правительство Магаданской области, туристов может заинтересовать возможность посетить месторождения золота и серебра, а также золотоизвлекательные фабрики. Также ранее обсуждались идеи о том, чтобы дать туристам возможность самостоятельно добыть драгоценные металлы традиционными методами.
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