https://1prime.ru/20250204/magadan-854658844.html

В Магаданской области началась разработка промышленного турмаршрута

В Магаданской области началась разработка промышленного турмаршрута - 04.02.2025, ПРАЙМ

В Магаданской области началась разработка промышленного турмаршрута

Власти Магаданской области в 2025 году разработают промышленный туристический маршрут в регионе. Об этом сообщило правительство Колымы. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T13:11+0300

2025-02-04T13:11+0300

2025-02-04T13:11+0300

магаданская область

туризм

россия

путешествия

https://cdnn.1prime.ru/img/76514/78/765147845_0:81:1301:812_1920x0_80_0_0_9222b3c2548be90481ab0cfe25d2b4fb.jpg

МАГАДАН, 4 фев - ПРАЙМ. Власти Магаданской области в 2025 году разработают промышленный туристический маршрут в регионе. Об этом сообщило правительство Колымы. "В декабре 2024 года Магаданская область присоединилась к участию в акселерационной программе по развитию промышленного туризма "Открытая промышленность", инициированной агентством стратегических инициатив при поддержке Минпромторга России. Результатом участия региона в программе станет подготовка к ноябрю 2025 года концепции будущего промышленного туристического маршрута на территории Магаданской области", - цитируются в сообщении слова руководителя управления информационной политики правительства региона Максима Котенкова. Согласно специфике промышленного туризма, основным туристическим ресурсом станут индустриальные объекты, которые будут включать в себя действующие или когда-то функционировавшие промышленные предприятия, уточняет правительство. Как отмечает правительство Магаданской области, туристов может заинтересовать возможность посетить месторождения золота и серебра, а также золотоизвлекательные фабрики. Также ранее обсуждались идеи о том, чтобы дать туристам возможность самостоятельно добыть драгоценные металлы традиционными методами.

https://1prime.ru/20250128/puteshestviya-854494030.html

магаданская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

магаданская область, туризм, россия, путешествия