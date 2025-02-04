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Во Франции обвинили Макрона в подготовке государственного переворота - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Во Франции обвинили Макрона в подготовке государственного переворота
Во Франции обвинили Макрона в подготовке государственного переворота - 04.02.2025, ПРАЙМ
Во Франции обвинили Макрона в подготовке государственного переворота
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует совершить "государственный переворот", чтобы продлить свою власть на третий срок. Об этом заявил в социальной сети... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T10:33+0300
2025-02-04T10:33+0300
политика
франция
эммануэль макрон
общество
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ПАРИЖ, 4 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует совершить "государственный переворот", чтобы продлить свою власть на третий срок. Об этом заявил в социальной сети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Да, Ферран хочет обойти запрет на третий срок, он об этом уже говорил! Он одержим этой мыслью. Он очень часто об этом говорит. Его назначение вовсе не случайно! Макрон готовит свой государственный переворот", - заметил политик.Ранее СМИ отмечали, что Макрон предлагал Феррану занять пост председателя Конституционного совета. Ферран уже имел связь с Макроном во время его первой президентской кампании и ранее был президентом Национальной ассамблеи.
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франция, эммануэль макрон, общество
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Общество
10:33 04.02.2025
 
Во Франции обвинили Макрона в подготовке государственного переворота

Филиппо: Макрон готовит "государственный переворот" во Франции

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 4 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует совершить "государственный переворот", чтобы продлить свою власть на третий срок. Об этом заявил в социальной сети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Да, Ферран хочет обойти запрет на третий срок, он об этом уже говорил! Он одержим этой мыслью. Он очень часто об этом говорит. Его назначение вовсе не случайно! Макрон готовит свой государственный переворот", - заметил политик.
Ранее СМИ отмечали, что Макрон предлагал Феррану занять пост председателя Конституционного совета. Ферран уже имел связь с Макроном во время его первой президентской кампании и ранее был президентом Национальной ассамблеи.
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