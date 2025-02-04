https://1prime.ru/20250204/mask-854657485.html

Конгрессмен США призвал убрать Илона Маска из администрации Трампа

Конгрессмен США призвал убрать Илона Маска из администрации Трампа - 04.02.2025, ПРАЙМ

Конгрессмен США призвал убрать Илона Маска из администрации Трампа

Главу департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и американского предпринимателя Илона Маска необходимо уволить с поста в администрации... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T12:39+0300

2025-02-04T12:39+0300

2025-02-04T12:39+0300

сша

дональд трамп

илон маск

https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:9:3933:2221_1920x0_80_0_0_c2c96fc347b8493bda185a893772f132.jpg

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Главу департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и американского предпринимателя Илона Маска необходимо уволить с поста в администрации президента США Дональда Трампа, заявил конгрессмен-демократ, член палаты представителей от штата Техас Грег Касар.Ранее Трамп объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности. Целью департамента будет являться "сокращение расточительных расходов и реструктурирование федеральных агентств". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо. "Уволить Илона Маска. Использовать все имеющиеся в нашем распоряжении законодательные, судебные и общественные тактики давления, пока у нас не получится", - написал конгрессмен Касар в своём аккаунте в социальной сети Х. Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США из-за активного вмешательства предпринимателя в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Кроме того, постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц, отмечал телеканал NBC. Приближенные Трампа отмечали, что Маск стал вести себя как сопрезидент.

https://1prime.ru/20250203/mask-854630506.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, илон маск