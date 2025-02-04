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Конгрессмен США призвал убрать Илона Маска из администрации Трампа
Конгрессмен США призвал убрать Илона Маска из администрации Трампа - 04.02.2025, ПРАЙМ
Конгрессмен США призвал убрать Илона Маска из администрации Трампа
Главу департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и американского предпринимателя Илона Маска необходимо уволить с поста в администрации... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T12:39+0300
2025-02-04T12:39+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Главу департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и американского предпринимателя Илона Маска необходимо уволить с поста в администрации президента США Дональда Трампа, заявил конгрессмен-демократ, член палаты представителей от штата Техас Грег Касар.Ранее Трамп объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности. Целью департамента будет являться "сокращение расточительных расходов и реструктурирование федеральных агентств". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо. "Уволить Илона Маска. Использовать все имеющиеся в нашем распоряжении законодательные, судебные и общественные тактики давления, пока у нас не получится", - написал конгрессмен Касар в своём аккаунте в социальной сети Х. Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США из-за активного вмешательства предпринимателя в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Кроме того, постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц, отмечал телеканал NBC. Приближенные Трампа отмечали, что Маск стал вести себя как сопрезидент.
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сша, дональд трамп, илон маск
США, Дональд Трамп, Илон Маск
Конгрессмен США призвал убрать Илона Маска из администрации Трампа
Конгрессмен Касар: Маска необходимо уволить из администрации Трампа
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Главу департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и американского предпринимателя Илона Маска необходимо уволить с поста в администрации президента США Дональда Трампа, заявил конгрессмен-демократ, член палаты представителей от штата Техас Грег Касар.
Ранее Трамп объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности. Целью департамента будет являться "сокращение расточительных расходов и реструктурирование федеральных агентств". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
"Уволить Илона Маска. Использовать все имеющиеся в нашем распоряжении законодательные, судебные и общественные тактики давления, пока у нас не получится", - написал конгрессмен Касар в своём аккаунте в социальной сети Х.
Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США из-за активного вмешательства предпринимателя в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Кроме того, постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц, отмечал телеканал NBC. Приближенные Трампа отмечали, что Маск стал вести себя как сопрезидент.
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