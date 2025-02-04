https://1prime.ru/20250204/med-854651801.html
Стоимость меди продолжает рост второй день подряд
Стоимость меди продолжает рост второй день подряд - 04.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди продолжает рост второй день подряд
Стоимость меди поднимается вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T09:49+0300
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торги
цены на медь
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.30 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,45%, до 4,325 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам понедельника котировки меди выросли на 0,62%. При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,56% - до 9 099 долларов, алюминия - на 1,12%, до 2 623 долларов, цинка - на 2,08%, до 2 799 долларов. С предыдущей недели биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, снижение спроса со стороны местных инвесторов может оказать влияние на динамику котировок меди.
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торги, цены на медь
Стоимость меди продолжает рост второй день подряд
Стоимость меди поднимается вторую торговую сессию подряд
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.30 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,45%, до 4,325 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам понедельника котировки меди выросли на 0,62%.
При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,56% - до 9 099 долларов, алюминия - на 1,12%, до 2 623 долларов, цинка - на 2,08%, до 2 799 долларов.
С предыдущей недели биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, снижение спроса со стороны местных инвесторов может оказать влияние на динамику котировок меди.
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