https://1prime.ru/20250204/metally-854659933.html

Вагенкнехт назвала сделку США с Украиной катастрофой для Европы

Вагенкнехт назвала сделку США с Украиной катастрофой для Европы - 04.02.2025, ПРАЙМ

Вагенкнехт назвала сделку США с Украиной катастрофой для Европы

Предоставление Киевом гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь США обернутся для Европы катастрофой. Такое мнение выразила сопредседатель | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T13:47+0300

2025-02-04T13:47+0300

2025-02-04T13:48+0300

политика

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Предоставление Киевом гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь США обернутся для Европы катастрофой. Такое мнение выразила сопредседатель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт."Вот вам и мир за 24 часа. Трамп продолжит прокси-войну, если Украина взамен будет поставлять редкоземельные металлы и другое сырье. Отличная "сделка" для США, но катастрофа для людей по всей Европе", - отметила немецкий политик в социальной сети Х.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал планы президента США Дональда Трампа предложением Киеву купить американскую помощь, а не безвозмездной помощи. Он также заявил, что США лучше не оказывать помощь Украине, чтобы помочь прекратить конфликт.Дональд Трамп также ранее заявил, что США ожидают от Украины гарантии поставок редкоземельных металлов взамен на финансовую и военную помощь. В издании Financial Times со ссылкой на украинских чиновников отметили, что Киев может рассмотреть такую сделку в рамках "плана победы" Зеленского.

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