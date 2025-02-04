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Высылка мигрантов увеличит срок восстановления Лос-Анджелеса после пожаров

Высылка мигрантов увеличит срок восстановления Лос-Анджелеса после пожаров - 04.02.2025, ПРАЙМ

Высылка мигрантов увеличит срок восстановления Лос-Анджелеса после пожаров

Восстановление Лос-Анджелеса после разрушительных пожаров без помощи мигрантов-строителей может занять 40 лет, сообщает телеканал CBS cо ссылкой на главу... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T15:10+0300

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2025-02-04T15:46+0300

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Восстановление Лос-Анджелеса после разрушительных пожаров без помощи мигрантов-строителей может занять 40 лет, сообщает телеканал CBS cо ссылкой на главу ассоциации строителей на фоне действий новой администрации президента США Дональда Трампа по ужесточению миграционной политики и высылке нелегалов. Ранее куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что более 4 тысяч мигрантов депортировали из США за первую неделю президентства Трампа. Как заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, при Трампе ни один нелегальный мигрант не будет иметь значения для страны, а законная иммиграция будет вестись избирательно в интересах страны. "Потребуются годы на то, чтобы привлечь новых работников для замены работников-иммигрантов, на их обучение... Восстановление Лос-Анджелеса может занять 20 лет и, вероятно, в два раза больше без помощи иммигрантов-строителей", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на слова основателя ассоциации строителей города Дэна Гэтсби. По словам собеседника телеканала, восстановление города без помощи мигрантов будет "крайне сложным", так как в Лос-Анджелесе уже огромная нехватка домов.

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сша, калифорния, общество