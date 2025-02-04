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Посевы российских семян сахарной свеклы выросли втрое - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Посевы российских семян сахарной свеклы выросли втрое
Посевы российских семян сахарной свеклы выросли втрое - 04.02.2025, ПРАЙМ
Посевы российских семян сахарной свеклы выросли втрое
Высев семян сахарной свеклы российского происхождения в 2024 году увеличился втрое – почти до 8% с 2,5% годом ранее, заявила замминистра сельского хозяйства РФ... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T15:31+0300
2025-02-04T15:31+0300
сельское хозяйство
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Высев семян сахарной свеклы российского происхождения в 2024 году увеличился втрое – почти до 8% с 2,5% годом ранее, заявила замминистра сельского хозяйства РФ Марина Афонина на совещании в Совете Федерации во вторник. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ноябре 2024 года говорил, что в производстве семян по ряду направлений, например, по овощам, сахарной свекле, кукурузе и подсолнечнику, необходимо нарастить производство, чтобы избавиться от импортной зависимости. "Мы видим серьезный прорыв, как мы считаем. Высевы семян сахарной свеклы заняли 7,92%, то есть почти 8%, при том, что в прошлом году это было 2,5%. Мы достаточно большой задел сделали до следующего года. Надеемся, что в следующем году этот показатель также у нас увеличится", - сказала Афонина. Кроме того, она отметила, что в прошлом году в ходе проведения оценок по урожайности семян сахарной свеклы в ряде регионов, в том числе в Белгородской, Курской, Орловской и Тамбовской областях, семена российского производства заняли "не ниже четвертого места" по этому показателю. "Превысили (обогнали - ред.) таких мировых создателей семян как "Флоримон Депре" и "Штрубе", - подчеркнула замминистра.
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сельское хозяйство, минсельхоз
Сельское хозяйство, Минсельхоз
15:31 04.02.2025
 
Посевы российских семян сахарной свеклы выросли втрое

Минсельхоз: посевы российских семян сахарной свеклы в 2024 году выросли втрое

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Высев семян сахарной свеклы российского происхождения в 2024 году увеличился втрое – почти до 8% с 2,5% годом ранее, заявила замминистра сельского хозяйства РФ Марина Афонина на совещании в Совете Федерации во вторник.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ноябре 2024 года говорил, что в производстве семян по ряду направлений, например, по овощам, сахарной свекле, кукурузе и подсолнечнику, необходимо нарастить производство, чтобы избавиться от импортной зависимости.
"Мы видим серьезный прорыв, как мы считаем. Высевы семян сахарной свеклы заняли 7,92%, то есть почти 8%, при том, что в прошлом году это было 2,5%. Мы достаточно большой задел сделали до следующего года. Надеемся, что в следующем году этот показатель также у нас увеличится", - сказала Афонина.
Кроме того, она отметила, что в прошлом году в ходе проведения оценок по урожайности семян сахарной свеклы в ряде регионов, в том числе в Белгородской, Курской, Орловской и Тамбовской областях, семена российского производства заняли "не ниже четвертого места" по этому показателю. "Превысили (обогнали - ред.) таких мировых создателей семян как "Флоримон Депре" и "Штрубе", - подчеркнула замминистра.
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