https://1prime.ru/20250204/minselkhoz-854663599.html

Посевы российских семян сахарной свеклы выросли втрое

Посевы российских семян сахарной свеклы выросли втрое - 04.02.2025, ПРАЙМ

Посевы российских семян сахарной свеклы выросли втрое

Высев семян сахарной свеклы российского происхождения в 2024 году увеличился втрое – почти до 8% с 2,5% годом ранее, заявила замминистра сельского хозяйства РФ... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T15:31+0300

2025-02-04T15:31+0300

2025-02-04T15:31+0300

сельское хозяйство

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/00/841490029_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_3fff39e1d5b1dab9836c743b38a1e6f8.jpg

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Высев семян сахарной свеклы российского происхождения в 2024 году увеличился втрое – почти до 8% с 2,5% годом ранее, заявила замминистра сельского хозяйства РФ Марина Афонина на совещании в Совете Федерации во вторник. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ноябре 2024 года говорил, что в производстве семян по ряду направлений, например, по овощам, сахарной свекле, кукурузе и подсолнечнику, необходимо нарастить производство, чтобы избавиться от импортной зависимости. "Мы видим серьезный прорыв, как мы считаем. Высевы семян сахарной свеклы заняли 7,92%, то есть почти 8%, при том, что в прошлом году это было 2,5%. Мы достаточно большой задел сделали до следующего года. Надеемся, что в следующем году этот показатель также у нас увеличится", - сказала Афонина. Кроме того, она отметила, что в прошлом году в ходе проведения оценок по урожайности семян сахарной свеклы в ряде регионов, в том числе в Белгородской, Курской, Орловской и Тамбовской областях, семена российского производства заняли "не ниже четвертого места" по этому показателю. "Превысили (обогнали - ред.) таких мировых создателей семян как "Флоримон Депре" и "Штрубе", - подчеркнула замминистра.

https://1prime.ru/20250130/khleb-854563234.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, минсельхоз