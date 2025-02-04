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Минтранс: ВСМ между Москвой и Петербургом сократит выбросы парниковых газов - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Минтранс: ВСМ между Москвой и Петербургом сократит выбросы парниковых газов
Минтранс: ВСМ между Москвой и Петербургом сократит выбросы парниковых газов - 04.02.2025, ПРАЙМ
Минтранс: ВСМ между Москвой и Петербургом сократит выбросы парниковых газов
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом позволит сократить выбросы парниковых газов, рассказали РИА... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T00:45+0300
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россия
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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом позволит сократить выбросы парниковых газов, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ. "В части железнодорожного транспорта реализуется проект развития высокоскоростного железнодорожного сообщения по маршруту Москва – Санкт-Петербург. ВСМ не только увеличит транспортную мобильность населения, но и сократит выбросы парниковых газов", — отметили в министерстве. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Дорога должна быть полностью запущена 1 апреля 2028 года. Планируется, что пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом вырастет к 2030 году до 23 миллионов человек в год.
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РОССИЯ, Бизнес, Экономика, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ
00:45 04.02.2025
 
Минтранс: ВСМ между Москвой и Петербургом сократит выбросы парниковых газов

Минтранс: ВСМ между Москвой и Петербургом сократит выбросы парниковых газов

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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом позволит сократить выбросы парниковых газов, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ.
"В части железнодорожного транспорта реализуется проект развития высокоскоростного железнодорожного сообщения по маршруту Москва – Санкт-Петербург. ВСМ не только увеличит транспортную мобильность населения, но и сократит выбросы парниковых газов", — отметили в министерстве.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Дорога должна быть полностью запущена 1 апреля 2028 года. Планируется, что пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом вырастет к 2030 году до 23 миллионов человек в год.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФ
 
 
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