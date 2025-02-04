https://1prime.ru/20250204/mintrans-854645119.html

Минтранс: ВСМ между Москвой и Петербургом сократит выбросы парниковых газов

Минтранс: ВСМ между Москвой и Петербургом сократит выбросы парниковых газов - 04.02.2025, ПРАЙМ

Минтранс: ВСМ между Москвой и Петербургом сократит выбросы парниковых газов

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом позволит сократить выбросы парниковых газов, рассказали РИА... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T00:45+0300

2025-02-04T00:45+0300

2025-02-04T00:45+0300

россия

бизнес

экономика

москва

санкт-петербург

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854645119.jpg?1738619115

МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом позволит сократить выбросы парниковых газов, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ. "В части железнодорожного транспорта реализуется проект развития высокоскоростного железнодорожного сообщения по маршруту Москва – Санкт-Петербург. ВСМ не только увеличит транспортную мобильность населения, но и сократит выбросы парниковых газов", — отметили в министерстве. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Дорога должна быть полностью запущена 1 апреля 2028 года. Планируется, что пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом вырастет к 2030 году до 23 миллионов человек в год.

москва

санкт-петербург

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, москва, санкт-петербург, рф