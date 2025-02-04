https://1prime.ru/20250204/mishustin-854663197.html
Мишустин оценил работу кабмина и ЦБ в области макроэкономической политики
Мишустин оценил работу кабмина и ЦБ в области макроэкономической политики - 04.02.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил работу кабмина и ЦБ в области макроэкономической политики
Перед российскими властями стоит задача обеспечения сбалансированного роста в условиях низкой безработицы и умеренной инфляции, правительство координирует свои... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T15:20+0300
2025-02-04T15:20+0300
2025-02-04T15:20+0300
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Перед российскими властями стоит задача обеспечения сбалансированного роста в условиях низкой безработицы и умеренной инфляции, правительство координирует свои действия с ЦБ в части макроэкономической политики, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Необходимо решить немало задач - в первую очередь обеспечить сбалансированный рост с низкой безработицей и умеренной инфляцией. Это подчеркивал глава государства. Правительство действует в координации с ЦБ в части макроэкономической политики", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста. Он подчеркнул, что уже выработан целый ряд механизмов, активно выстраивается экономика предложения. "Фундамент создан. Наша экономика продемонстрировала уверенную динамику, в отличие от государств, которые были инициаторами антироссийских санкций. По предварительной оценке Минэкономразвития, прирост ВВП по итогам 2024 года составил около 4%, что было обусловлено высокоинвестиционной потребительской активностью. Причем основным драйвером стала обрабатывающая промышленность, которая прибавила, уже говорили об этом, 8%", - добавил премьер. По его словам, обработка - тот сектор, где доля добавленной стоимости значительно больше, "чем при простой продаже сырья и подтверждает, что российская экономика становится более технологичной". "Такой тренд важно продолжать в ближайшие годы и укрепить", - заключил Мишустин.
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россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин оценил работу кабмина и ЦБ в области макроэкономической политики
Мишустин: кабмин работает в координации с ЦБ в части макроэкономической политики
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Перед российскими властями стоит задача обеспечения сбалансированного роста в условиях низкой безработицы и умеренной инфляции, правительство координирует свои действия с ЦБ в части макроэкономической политики, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Необходимо решить немало задач - в первую очередь обеспечить сбалансированный рост с низкой безработицей и умеренной инфляцией. Это подчеркивал глава государства. Правительство действует в координации с ЦБ в части макроэкономической политики", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста.
Он подчеркнул, что уже выработан целый ряд механизмов, активно выстраивается экономика предложения.
"Фундамент создан. Наша экономика продемонстрировала уверенную динамику, в отличие от государств, которые были инициаторами антироссийских санкций. По предварительной оценке Минэкономразвития, прирост ВВП по итогам 2024 года составил около 4%, что было обусловлено высокоинвестиционной потребительской активностью. Причем основным драйвером стала обрабатывающая промышленность, которая прибавила, уже говорили об этом, 8%", - добавил премьер.
По его словам, обработка - тот сектор, где доля добавленной стоимости значительно больше, "чем при простой продаже сырья и подтверждает, что российская экономика становится более технологичной".
"Такой тренд важно продолжать в ближайшие годы и укрепить", - заключил Мишустин.
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