https://1prime.ru/20250204/mishustin-854663197.html

Мишустин оценил работу кабмина и ЦБ в области макроэкономической политики

Мишустин оценил работу кабмина и ЦБ в области макроэкономической политики - 04.02.2025, ПРАЙМ

Мишустин оценил работу кабмина и ЦБ в области макроэкономической политики

Перед российскими властями стоит задача обеспечения сбалансированного роста в условиях низкой безработицы и умеренной инфляции, правительство координирует свои... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T15:20+0300

2025-02-04T15:20+0300

2025-02-04T15:20+0300

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Перед российскими властями стоит задача обеспечения сбалансированного роста в условиях низкой безработицы и умеренной инфляции, правительство координирует свои действия с ЦБ в части макроэкономической политики, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Необходимо решить немало задач - в первую очередь обеспечить сбалансированный рост с низкой безработицей и умеренной инфляцией. Это подчеркивал глава государства. Правительство действует в координации с ЦБ в части макроэкономической политики", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста. Он подчеркнул, что уже выработан целый ряд механизмов, активно выстраивается экономика предложения. "Фундамент создан. Наша экономика продемонстрировала уверенную динамику, в отличие от государств, которые были инициаторами антироссийских санкций. По предварительной оценке Минэкономразвития, прирост ВВП по итогам 2024 года составил около 4%, что было обусловлено высокоинвестиционной потребительской активностью. Причем основным драйвером стала обрабатывающая промышленность, которая прибавила, уже говорили об этом, 8%", - добавил премьер. По его словам, обработка - тот сектор, где доля добавленной стоимости значительно больше, "чем при простой продаже сырья и подтверждает, что российская экономика становится более технологичной". "Такой тренд важно продолжать в ближайшие годы и укрепить", - заключил Мишустин.

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россия, михаил мишустин