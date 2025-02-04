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ЕС профинансирует энергосектор Молдавии на 250 миллионов евро

ЕС профинансирует энергосектор Молдавии на 250 миллионов евро - 04.02.2025, ПРАЙМ

ЕС профинансирует энергосектор Молдавии на 250 миллионов евро

Евросоюз направит 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Молдавии в 2025 году. Об этом сказано в заявлении Еврокомиссии. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T12:04+0300

2025-02-04T12:04+0300

2025-02-04T12:04+0300

энергетика

ес

молдавия

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БРЮССЕЛЬ, 4 фев – ПРАЙМ. Евросоюз направит 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Молдавии в 2025 году. Об этом сказано в заявлении Еврокомиссии. Согласно документу, Европейская комиссия и Молдавия согласовали двухлетнюю стратегию энергетической безопасности и устойчивости Молдовы. В рамках этой стратегии Молдавия будет получать поддержку в размере 250 миллионов евро, в том числе 100 миллионов до середины апреля.Целью ЕС является укрепление независимости Молдовы от поставок энергоносителей из России.

https://1prime.ru/20250203/moldaviya-854633026.html

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