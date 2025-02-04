Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС профинансирует энергосектор Молдавии на 250 миллионов евро - 04.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250204/moldaviya-854656333.html
ЕС профинансирует энергосектор Молдавии на 250 миллионов евро
ЕС профинансирует энергосектор Молдавии на 250 миллионов евро - 04.02.2025, ПРАЙМ
ЕС профинансирует энергосектор Молдавии на 250 миллионов евро
Евросоюз направит 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Молдавии в 2025 году. Об этом сказано в заявлении Еврокомиссии. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T12:04+0300
2025-02-04T12:04+0300
энергетика
ес
молдавия
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9420369d36e999e1ffe4f0ef92e76b58.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 фев – ПРАЙМ. Евросоюз направит 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Молдавии в 2025 году. Об этом сказано в заявлении Еврокомиссии. Согласно документу, Европейская комиссия и Молдавия согласовали двухлетнюю стратегию энергетической безопасности и устойчивости Молдовы. В рамках этой стратегии Молдавия будет получать поддержку в размере 250 миллионов евро, в том числе 100 миллионов до середины апреля.Целью ЕС является укрепление независимости Молдовы от поставок энергоносителей из России.
https://1prime.ru/20250203/moldaviya-854633026.html
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_4bc64aede205f5e663b919488dfefd38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, молдавия
Энергетика, ЕС, МОЛДАВИЯ
12:04 04.02.2025
 
ЕС профинансирует энергосектор Молдавии на 250 миллионов евро

ЕК: ЕС профинансирует энергосектор Молдавии в 2025 году на 250 миллионов евро

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 4 фев – ПРАЙМ. Евросоюз направит 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Молдавии в 2025 году. Об этом сказано в заявлении Еврокомиссии.
Согласно документу, Европейская комиссия и Молдавия согласовали двухлетнюю стратегию энергетической безопасности и устойчивости Молдовы. В рамках этой стратегии Молдавия будет получать поддержку в размере 250 миллионов евро, в том числе 100 миллионов до середины апреля.
Целью ЕС является укрепление независимости Молдовы от поставок энергоносителей из России.
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
Молдавия сообщила о нарушении воздушного пространства со стороны Украины
Вчера, 14:36
 
ЭнергетикаЕСМОЛДАВИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала