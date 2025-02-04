https://1prime.ru/20250204/mosbirzha-854672562.html

Мосбиржа отчиталась о сокращении объема торгов

Мосбиржа отчиталась о сокращении объема торгов - 04.02.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа отчиталась о сокращении объема торгов

Общий оборот торгов на всех рынках Московской биржи в январе снизился на 26% по сравнению с декабрем и составил 105,4 триллиона рублей, следует из сообщения на... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T20:41+0300

2025-02-04T20:41+0300

2025-02-04T20:42+0300

экономика

мосбиржа

объем торгов

сокращение

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Общий оборот торгов на всех рынках Московской биржи в январе снизился на 26% по сравнению с декабрем и составил 105,4 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте торговой площадки. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2025 года составил 105,4 триллиона рублей", - сказано в релизе. В декабре общий объем торгов составлял 142,3 триллиона рублей. Оборот торгов на рынке акций снизился на 13% в месячном выражении - до 3,3 триллиона рублей, среднедневной объем торгов - на 2,3%, до 166,9 миллиарда рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 1,4 триллиона рублей без учета однодневных облигаций. Среднедневной объем торгов - 72,1 миллиарда рублей. Объем торгов на срочном рынке достиг 8,3 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 416,6 миллиарда рублей. "Объем торгов на денежном рынке составил 85,6 триллиона рублей", - добавляется в сообщении. Среднедневной объем операций составил 4,3 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20250128/mosbirzha-854500287.html

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мосбиржа, объем торгов, сокращение