Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа отчиталась о сокращении объема торгов - 04.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250204/mosbirzha-854672562.html
Мосбиржа отчиталась о сокращении объема торгов
Мосбиржа отчиталась о сокращении объема торгов - 04.02.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа отчиталась о сокращении объема торгов
Общий оборот торгов на всех рынках Московской биржи в январе снизился на 26% по сравнению с декабрем и составил 105,4 триллиона рублей, следует из сообщения на... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T20:41+0300
2025-02-04T20:42+0300
экономика
мосбиржа
объем торгов
сокращение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Общий оборот торгов на всех рынках Московской биржи в январе снизился на 26% по сравнению с декабрем и составил 105,4 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте торговой площадки. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2025 года составил 105,4 триллиона рублей", - сказано в релизе. В декабре общий объем торгов составлял 142,3 триллиона рублей. Оборот торгов на рынке акций снизился на 13% в месячном выражении - до 3,3 триллиона рублей, среднедневной объем торгов - на 2,3%, до 166,9 миллиарда рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 1,4 триллиона рублей без учета однодневных облигаций. Среднедневной объем торгов - 72,1 миллиарда рублей. Объем торгов на срочном рынке достиг 8,3 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 416,6 миллиарда рублей. "Объем торгов на денежном рынке составил 85,6 триллиона рублей", - добавляется в сообщении. Среднедневной объем операций составил 4,3 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20250128/mosbirzha-854500287.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_969d1e3d4bca7f486e41accf81c6ddaa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мосбиржа, объем торгов, сокращение
Экономика, Мосбиржа, объем торгов, сокращение
20:41 04.02.2025 (обновлено: 20:42 04.02.2025)
 
Мосбиржа отчиталась о сокращении объема торгов

Объем торгов на Мосбирже в январе снизился на 26% к декабрю - до 105,4 трлн руб

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Общий оборот торгов на всех рынках Московской биржи в январе снизился на 26% по сравнению с декабрем и составил 105,4 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте торговой площадки.
"Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2025 года составил 105,4 триллиона рублей", - сказано в релизе. В декабре общий объем торгов составлял 142,3 триллиона рублей.
Оборот торгов на рынке акций снизился на 13% в месячном выражении - до 3,3 триллиона рублей, среднедневной объем торгов - на 2,3%, до 166,9 миллиарда рублей.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 1,4 триллиона рублей без учета однодневных облигаций. Среднедневной объем торгов - 72,1 миллиарда рублей.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
Мосбиржа рассказала, когда планирует начать торги в выходные
28 января, 16:10
Объем торгов на срочном рынке достиг 8,3 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 416,6 миллиарда рублей.
"Объем торгов на денежном рынке составил 85,6 триллиона рублей", - добавляется в сообщении. Среднедневной объем операций составил 4,3 триллиона рублей.
 
ЭкономикаМосбиржаобъем торговсокращение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала