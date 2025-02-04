https://1prime.ru/20250204/mosbirzha-854673728.html

Индекс Мосбиржи упал до уровня конца января

Индекс Мосбиржи упал до уровня конца января - 04.02.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи упал до уровня конца января

Российский рынок акций на вечерней сессии упал ниже 2900 пунктов впервые с 28 января, следует из данных Московской биржи. | 04.02.2025, ПРАЙМ

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мосбиржа

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций на вечерней сессии упал ниже 2900 пунктов впервые с 28 января, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 22.06 мск снижался на 0,75%, до 2904,22 пункта. Минутами ранее он опускался до 2896,1 пункта.

https://1prime.ru/20250127/mosbirzha-854476226.html

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мосбиржа, снижение