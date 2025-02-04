https://1prime.ru/20250204/mosbirzha-854673728.html
Индекс Мосбиржи упал до уровня конца января
Индекс Мосбиржи упал до уровня конца января - 04.02.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи упал до уровня конца января
Российский рынок акций на вечерней сессии упал ниже 2900 пунктов впервые с 28 января, следует из данных Московской биржи. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T22:22+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций на вечерней сессии упал ниже 2900 пунктов впервые с 28 января, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 22.06 мск снижался на 0,75%, до 2904,22 пункта. Минутами ранее он опускался до 2896,1 пункта.
https://1prime.ru/20250127/mosbirzha-854476226.html
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мосбиржа, снижение
Экономика, Мосбиржа, снижение
Индекс Мосбиржи упал до уровня конца января
Индекс Мосбиржи упал на вечерней сессии ниже 2900 пунктов впервые с 28 января
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций на вечерней сессии упал ниже 2900 пунктов впервые с 28 января, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 22.06 мск снижался на 0,75%, до 2904,22 пункта. Минутами ранее он опускался до 2896,1 пункта.
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов