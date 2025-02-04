Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Узбекистане разоблачили сеть мошенников, обманывавших россиян - 04.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250204/moshenniki-854666902.html
В Узбекистане разоблачили сеть мошенников, обманывавших россиян
В Узбекистане разоблачили сеть мошенников, обманывавших россиян - 04.02.2025, ПРАЙМ
В Узбекистане разоблачили сеть мошенников, обманывавших россиян
Правоохранительные органы Узбекистана разоблачили крупную сеть мошенников. Через три колл-центра в республике они обманом присваивали личные средства граждан... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T16:35+0300
2025-02-04T16:35+0300
узбекистан
россия
мошенники
борьба с мошенниками
задержание
https://cdnn.1prime.ru/img/76283/27/762832785_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_76a6dcf276e104fa826bef7b3a020cc8.jpg
ТАШКЕНТ, 4 фев - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Узбекистана разоблачили крупную сеть мошенников. Через три колл-центра в республике они обманом присваивали личные средства граждан России. В ходе операции задержали 32 человека, сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность главы группы, родившегося в 1986 году в городе Фергана, который создал под своим руководством преступную структуру, занимавшуюся незаконным присвоением денежных средств граждан Российской Федерации", - говорится в видео, размещённом в Telegram-канале СГБ. По данным следствия, преступная структура, состоящая из 32 человек, действовала под видом колл-центров: двух в Фергане и одного в Ташкенте. Как сообщают в СГБ, были задержаны 32 человека, в отношении которых на данный момент возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 (мошенничество, совершенное группой лиц) и статьей 278-2 (незаконный (несанкционированный) доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Следствие продолжается, добавили в СГБ.
https://1prime.ru/20250203/moshenniki-854620558.html
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76283/27/762832785_227:0:2894:2000_1920x0_80_0_0_ca415f3a1e4ef9b64503a9683a6670a2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
узбекистан, россия, мошенники, борьба с мошенниками, задержание
УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, МОШЕННИКИ, борьба с мошенниками, задержание
16:35 04.02.2025
 
В Узбекистане разоблачили сеть мошенников, обманывавших россиян

В Узбекистане раскрыли три мошеннических колл-центра, которые обманывали россиян

© fotolia.com / VIPDesignНаручники
Наручники - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© fotolia.com / VIPDesign
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 4 фев - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Узбекистана разоблачили крупную сеть мошенников. Через три колл-центра в республике они обманом присваивали личные средства граждан России. В ходе операции задержали 32 человека, сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность главы группы, родившегося в 1986 году в городе Фергана, который создал под своим руководством преступную структуру, занимавшуюся незаконным присвоением денежных средств граждан Российской Федерации", - говорится в видео, размещённом в Telegram-канале СГБ.
По данным следствия, преступная структура, состоящая из 32 человек, действовала под видом колл-центров: двух в Фергане и одного в Ташкенте.
Как сообщают в СГБ, были задержаны 32 человека, в отношении которых на данный момент возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 (мошенничество, совершенное группой лиц) и статьей 278-2 (незаконный (несанкционированный) доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Следствие продолжается, добавили в СГБ.
Киберпреступность - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
Мошенники стали угрожать российским компаниям письмами от имени ФСБ
Вчера, 07:01
 
УЗБЕКИСТАНРОССИЯМОШЕННИКИборьба с мошенникамизадержание
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала