https://1prime.ru/20250204/moshenniki-854666902.html
В Узбекистане разоблачили сеть мошенников, обманывавших россиян
В Узбекистане разоблачили сеть мошенников, обманывавших россиян - 04.02.2025, ПРАЙМ
В Узбекистане разоблачили сеть мошенников, обманывавших россиян
Правоохранительные органы Узбекистана разоблачили крупную сеть мошенников. Через три колл-центра в республике они обманом присваивали личные средства граждан... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T16:35+0300
2025-02-04T16:35+0300
2025-02-04T16:35+0300
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ТАШКЕНТ, 4 фев - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Узбекистана разоблачили крупную сеть мошенников. Через три колл-центра в республике они обманом присваивали личные средства граждан России. В ходе операции задержали 32 человека, сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность главы группы, родившегося в 1986 году в городе Фергана, который создал под своим руководством преступную структуру, занимавшуюся незаконным присвоением денежных средств граждан Российской Федерации", - говорится в видео, размещённом в Telegram-канале СГБ. По данным следствия, преступная структура, состоящая из 32 человек, действовала под видом колл-центров: двух в Фергане и одного в Ташкенте. Как сообщают в СГБ, были задержаны 32 человека, в отношении которых на данный момент возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 (мошенничество, совершенное группой лиц) и статьей 278-2 (незаконный (несанкционированный) доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Следствие продолжается, добавили в СГБ.
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узбекистан, россия, мошенники, борьба с мошенниками, задержание
УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, МОШЕННИКИ, борьба с мошенниками, задержание
В Узбекистане разоблачили сеть мошенников, обманывавших россиян
В Узбекистане раскрыли три мошеннических колл-центра, которые обманывали россиян
ТАШКЕНТ, 4 фев - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Узбекистана разоблачили крупную сеть мошенников. Через три колл-центра в республике они обманом присваивали личные средства граждан России. В ходе операции задержали 32 человека, сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность главы группы, родившегося в 1986 году в городе Фергана, который создал под своим руководством преступную структуру, занимавшуюся незаконным присвоением денежных средств граждан Российской Федерации", - говорится в видео, размещённом в Telegram-канале СГБ.
По данным следствия, преступная структура, состоящая из 32 человек, действовала под видом колл-центров: двух в Фергане и одного в Ташкенте.
Как сообщают в СГБ, были задержаны 32 человека, в отношении которых на данный момент возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 (мошенничество, совершенное группой лиц) и статьей 278-2 (незаконный (несанкционированный) доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Следствие продолжается, добавили в СГБ.
Мошенники стали угрожать российским компаниям письмами от имени ФСБ