https://1prime.ru/20250204/niderlandy-854659789.html

Нидерланды примут меры в отношении судов, несущих угрозу в Северном море

Нидерланды примут меры в отношении судов, несущих угрозу в Северном море - 04.02.2025, ПРАЙМ

Нидерланды примут меры в отношении судов, несущих угрозу в Северном море

Правительство Нидерландов планирует выработать меры для противостояния судам, угрожающим инфраструктуре Северного моря, пишет газета Telegraaf со ссылкой на... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T13:43+0300

2025-02-04T13:43+0300

2025-02-04T13:43+0300

нидерланды

северное море

https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3a6df94726a25fe959e20343c9a299c0.jpg

ГААГА, 4 фев - ПРАЙМ. Правительство Нидерландов планирует выработать меры для противостояния судам, угрожающим инфраструктуре Северного моря, пишет газета Telegraaf со ссылкой на главу МИД страны Каспара Велдкампа. По словам министра, кабмин Нидерландов обеспокоен тем, что инфраструктуре Северного моря якобы угрожают российские суда. "Есть признаки того, что Россия совершила диверсию. Вы видите всевозможные сообщения о поврежденных подводных кабелях. Эта угроза возрастает", - заявил Велдкамп газете. В этой связи правительство Нидерландов в настоящее время разрабатывает меры, которые позволят "противостоять подозрительным судам" в Северном море. "Я бы очень хотел действовать более решительно, когда речь идет о ситуации в Северном море... Например, можно проводить превентивную высадку на суда, но это может не соответствовать международному морскому праву. Нам нужно очень внимательно отнестись к тому, что мы собираемся делать в этом отношении", - заявил Велдкамп. При этом глава МИД считает, что нельзя действовать поспешно, необходимо изучить возможные последствия, чтобы избежать таких прецедентов, которые могут создать для Нидерландов проблемы в других частях мира, например, в Южно-Китайском море. В ноябре 2024 года СМИ сообщали, что минобороны Нидерландов планирует привлечь дополнительный персонал и оборудование частных компаний для защиты инфраструктуры в Северном море на фоне вымышленных угроз, якобы исходящих от РФ. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными.

https://1prime.ru/20250114/vred-854186654.html

нидерланды

северное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нидерланды, северное море