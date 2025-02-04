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Вывод новостроек в продажу в городах-милионниках упал в три раза

Вывод новостроек в продажу в городах-милионниках упал в три раза - 04.02.2025, ПРАЙМ

Вывод новостроек в продажу в городах-милионниках упал в три раза

В российских городах-миллионниках в январе 2025 года в продажу вышли новостройки совокупной площадью 190 тысяч квадратных метров, что почти в три раза меньше,... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T16:46+0300

2025-02-04T16:46+0300

2025-02-04T16:46+0300

недвижимость

бизнес

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. В российских городах-миллионниках в январе 2025 года в продажу вышли новостройки совокупной площадью 190 тысяч квадратных метров, что почти в три раза меньше, чем в январе прошлого года, подсчитали эксперты аналитической платформы bnMAP.pro. "Снижение количества стартов новых проектов продолжается – лишь 12 новых проектов (15 корпусов) вышло в продажу в мегаполисах России в январе (проектная площадь жилья по корпусам составляет 190,3 тысячи квадратных метров - ред.)", - говорится в сообщении платформы. По ее данным, в начале 2024 года застройщики вывели 35 новых проектов или 50 корпусов суммарной проектной площадью жилья в них почти 513 тысяч квадратных метров. Как отметили в bnMAP.pro, снижение числа новых выходов, скорее всего, - ответ отрасли на снижение спроса, позволяющий избежать низких продаж и затоваренности рынка. В половине миллионников, а именно в Воронеже, Казани, Краснодаре, Красноярске, Омске, Самаре, Уфе и Челябинке, новых проектов в январе текущего года и вовсе не было. Как отмечается в сообщении платформы, среди городов, где появилось новое предложение, лидирует Санкт-Петербург (три проекта, три корпуса проектной площадью почти 46 тысяч "квадратов"). На втором месте - Екатеринбург с 44 тысячами квадратных метров (два проекта, два корпуса), на третьем - Москва, где в продажу вывели один проект с тремя корпусами (43,6 тысячи "квадратов").

https://1prime.ru/20241202/kvartiry-853261073.html

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недвижимость, бизнес