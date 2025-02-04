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Промсвязьбанк планирует собрать заявки инвесторов на биржевые облигации - 04.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250204/obligatsii-854657750.html
Промсвязьбанк планирует собрать заявки инвесторов на биржевые облигации
Промсвязьбанк планирует собрать заявки инвесторов на биржевые облигации - 04.02.2025, ПРАЙМ
Промсвязьбанк планирует собрать заявки инвесторов на биржевые облигации
Промсвязьбанк планирует 11 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не более 8 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T12:44+0300
2025-02-04T12:44+0300
экономика
рынки
финансы
промсвязьбанк
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Промсвязьбанк планирует 11 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не более 8 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов. Ориентир ставки купонов составляет не выше 22,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 24,47% годовых. Банк намерен разместить биржевые облигации серии 003P-11 с погашением через год и квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 14 февраля. Организатором размещения банк выступит самостоятельно.
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рынки, финансы, промсвязьбанк
Экономика, Рынки, Финансы, Промсвязьбанк
12:44 04.02.2025
 
Промсвязьбанк планирует собрать заявки инвесторов на биржевые облигации

Промсвязьбанк планирует 11 февраля собрать заявки на облигации до 8 млрд рублей

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк"ПСБ-Банк"
ПСБ-Банк - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Промсвязьбанк планирует 11 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не более 8 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов.
Ориентир ставки купонов составляет не выше 22,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 24,47% годовых.
Банк намерен разместить биржевые облигации серии 003P-11 с погашением через год и квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 14 февраля.
Организатором размещения банк выступит самостоятельно.
Документы - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
ГК "Монополия" увеличила объем размещения биржевых облигаций
28 января, 11:08
 
ЭкономикаРынкиФинансыПромсвязьбанк
 
 
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