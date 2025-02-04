https://1prime.ru/20250204/obligatsii-854657750.html
Промсвязьбанк планирует собрать заявки инвесторов на биржевые облигации
Промсвязьбанк планирует собрать заявки инвесторов на биржевые облигации - 04.02.2025, ПРАЙМ
Промсвязьбанк планирует собрать заявки инвесторов на биржевые облигации
Промсвязьбанк планирует 11 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не более 8 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T12:44+0300
2025-02-04T12:44+0300
2025-02-04T12:44+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Промсвязьбанк планирует 11 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не более 8 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов. Ориентир ставки купонов составляет не выше 22,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 24,47% годовых. Банк намерен разместить биржевые облигации серии 003P-11 с погашением через год и квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 14 февраля. Организатором размещения банк выступит самостоятельно.
https://1prime.ru/20250128/obligatsii-854488425.html
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рынки, финансы, промсвязьбанк
Экономика, Рынки, Финансы, Промсвязьбанк
Промсвязьбанк планирует собрать заявки инвесторов на биржевые облигации
Промсвязьбанк планирует 11 февраля собрать заявки на облигации до 8 млрд рублей
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Промсвязьбанк планирует 11 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не более 8 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов.
Ориентир ставки купонов составляет не выше 22,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 24,47% годовых.
Банк намерен разместить биржевые облигации серии 003P-11 с погашением через год и квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 14 февраля.
Организатором размещения банк выступит самостоятельно.
ГК "Монополия" увеличила объем размещения биржевых облигаций