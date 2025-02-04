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Агентства ООН на Украине предупредили не рассчитывать на финансирование США

Агентства ООН на Украине предупредили не рассчитывать на финансирование США - 04.02.2025, ПРАЙМ

Агентства ООН на Украине предупредили не рассчитывать на финансирование США

Агентствам ООН на Украине на фоне ситуации с Агентством по международному развитию (USAID) в США запретили подписывать новые документы, предполагающие... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T10:10+0300

2025-02-04T10:10+0300

2025-02-04T10:10+0300

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Агентствам ООН на Украине на фоне ситуации с Агентством по международному развитию (USAID) в США запретили подписывать новые документы, предполагающие американское финансирование, пишет испанская газета Pais со ссылкой на источники. "Решение (президента США Дональда) Трампа повлияло на многочисленные проекты ООН. В некоторых случаях, например, связанных с защитой прав человека, 80% финансирования поступило от USAID. Агентства ООН на Украине получили внутреннее уведомление с требованием не подписывать никаких новых документов, предполагающих финансирование со стороны США", - пишет газета, ссылаясь на источники из миссии международной организации на Украине. Как сообщается, некоторые НПО на Украине уже уведомили ООН о том, что отправили своих сотрудников домой, поскольку они не смогут выплачивать им зарплату. По данным Pais, миссия ООН на Украине анализирует, какие проекты являются "критически" важными, чтобы сохранить их, несмотря на проблемы с финансированием. Как сообщили источники, программы, связанные с детьми, затронуты не будут. "Мы все еще оцениваем влияние решения США на работу ООН на Украине", - заявила газете представитель миссии ООН в стране Мария Шапошникова. Ряд источников в ООН признались, что решение Трампа застигло их врасплох. "Мы были застигнуты врасплох, потому что этого не произошло в 2017 году, во время первого срока Трампа", - заявили они. Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.

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