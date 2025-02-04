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Венгрия готовится заключить с США сделку, заявил Орбан
Венгрия готовится заключить с США сделку, заявил Орбан - 04.02.2025, ПРАЙМ
Венгрия готовится заключить с США сделку, заявил Орбан
Венгрия готовится заключить с США сделку, чтобы сохранить свои экономические отношения с ними, а Брюссель получит то, что заслужил, заявил венгерский... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T12:40+0300
2025-02-04T12:40+0300
2025-02-04T12:40+0300
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БУДАПЕШТ, 4 фев - ПРАЙМ. Венгрия готовится заключить с США сделку, чтобы сохранить свои экономические отношения с ними, а Брюссель получит то, что заслужил, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Нам необходимо заключить соглашение, сделку️, чтобы мы могли сохранить наши экономические отношения с США. Действительно выгодную сделку могут заключить те, кто не только знает, но и уважает друг друга. Мы всегда знали, что президент Трамп вернется, поэтому подготовились. Мы постоянно ведем переговоры и заключим хорошую сделку с новой администрацией США", - написал Орбан в социальных сетях."А брюссельские получат, что заслужили!" - добавил он По окончании неформального саммита ЕС в Брюсселе Орбан заявлял, что "торнадо" Трампа достигло Евросоюза и поставило все с ног на голову, в Брюсселе полное безумие и необходимы перемены, конфликт на Украине продолжать нельзя. Ранее Орбан заявил, что Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
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венгрия, сша, ес, виктор орбан
Политика, ВЕНГРИЯ, США, ЕС, Виктор Орбан
Венгрия готовится заключить с США сделку, заявил Орбан
Орбан: Венгрия готовится заключить с США сделку, а ЕС получит, что заслужил
БУДАПЕШТ, 4 фев - ПРАЙМ. Венгрия готовится заключить с США сделку, чтобы сохранить свои экономические отношения с ними, а Брюссель получит то, что заслужил, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Нам необходимо заключить соглашение, сделку️, чтобы мы могли сохранить наши экономические отношения с США. Действительно выгодную сделку могут заключить те, кто не только знает, но и уважает друг друга. Мы всегда знали, что президент Трамп вернется, поэтому подготовились. Мы постоянно ведем переговоры и заключим хорошую сделку с новой администрацией США", - написал Орбан в социальных сетях.
"А брюссельские получат, что заслужили!" - добавил он
По окончании неформального саммита ЕС в Брюсселе Орбан заявлял, что "торнадо" Трампа достигло Евросоюза и поставило все с ног на голову, в Брюсселе полное безумие и необходимы перемены, конфликт на Украине продолжать нельзя.
Ранее Орбан заявил, что Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
"В Брюсселе это почти невозможно". Орбан назвал важное качество Путина