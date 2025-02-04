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В Кремле рекомендовали США не оказывать помощь Украине - 04.02.2025, ПРАЙМ
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В Кремле рекомендовали США не оказывать помощь Украине
В Кремле рекомендовали США не оказывать помощь Украине - 04.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле рекомендовали США не оказывать помощь Украине
Предложение президента США Дональда Трампа о возможности оказания помощи Украине в обмен на доступ к ее редкоземельным ресурсам можно рассматривать как... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T12:20+0300
2025-02-04T12:20+0300
политика
сша
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Предложение президента США Дональда Трампа о возможности оказания помощи Украине в обмен на доступ к ее редкоземельным ресурсам можно рассматривать как коммерческое предложение. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ну, наверное, если называть вещи своими именами - это предложение покупать помощь, то есть не продолжать её оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать её на коммерческой основе, лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению конфликта", - отметил пресс-секретарь главы государства.Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины гарантии поставок редкоземельных металлов взамен на финансовую и военную помощь. В издании Financial Times со ссылкой на украинских чиновников отметили, что Киев может рассмотреть такую сделку в рамках "плана победы" Зеленского.Песков также подчеркнул, что Кремлю нечего добавить к тому, что Москва уже неоднократно говорила о российско-украинском конфликте.
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сша, украина, дмитрий песков
Политика, США, УКРАИНА, Дмитрий Песков
12:20 04.02.2025
 
В Кремле рекомендовали США не оказывать помощь Украине

Песков порекомендовал США перестать оказывать помощь Украине

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Предложение президента США Дональда Трампа о возможности оказания помощи Украине в обмен на доступ к ее редкоземельным ресурсам можно рассматривать как коммерческое предложение. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Ну, наверное, если называть вещи своими именами - это предложение покупать помощь, то есть не продолжать её оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать её на коммерческой основе, лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению конфликта", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины гарантии поставок редкоземельных металлов взамен на финансовую и военную помощь. В издании Financial Times со ссылкой на украинских чиновников отметили, что Киев может рассмотреть такую сделку в рамках "плана победы" Зеленского.
Песков также подчеркнул, что Кремлю нечего добавить к тому, что Москва уже неоднократно говорила о российско-украинском конфликте.
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ПолитикаСШАУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
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